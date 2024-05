Jetzt bei Amazon Prime: Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten, der sogar 29 Jahre verboten wurde

Bei Amazon Prime ist einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten im Streaming-Abo. Er stammt von Meisterregisseur Stanley Kubrick. Und nein, es handelt sich nicht um Full Metal Jacket.

Durch Filme wie 2001: Odyssee im Weltraum und Uhrwerk Orange ist Stanley Kubrick als Filmemacher unsterblich geworden. Seinen Durchbruch hatte er jedoch mit Wege zum Ruhm, bei dem er sich bereits vor Full Metal Jacket dem Anti-Kriegsfilm zuwendete. Bis heute zählt der Film als einer der besten Vertreter seines Genres, obwohl er zunächst nicht überall gezeigt werden durfte.



Wege zum Ruhm von Stanley Kubrick ist ab sofort in der Streaming-Flatrate bei Amazon Prime Video zu sehen.

Herausragender Kriegsfilm bei Amazon Prime: Beruflicher Ehrgeiz auf Kosten von Soldatenleben in Wege zum Ruhm

Während des Ersten Weltkrieges kämpfen die Soldaten an der deutsch-französischen Front lange ohne eindeutigen Raumgewinn. Von der Aussicht auf eine Beförderung geblendet, befiehlt der französische General Mireau (George Macready) die Stürmung einer deutschen Festung. Doch die Soldaten weigern sich, zu schlecht ist die Verfassung des Regimentes.

Hier könnt ihr den Trailer zu Wege zum Ruhm schauen:

Paths of Glory - Trailer (English) HD

Um das Regiment doch noch zum Angriff zu bewegen, sucht der General Sündenböcke unter den Soldaten und will sie wegen "Feigheit vor dem Feind" hinrichten lassen. Der Regimentskommandeur Colonel Dax (Kirk Douglas) geht vor das Kriegsgericht, um die tatsächlich Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen: die Generäle.

Kriegsfilm-Meisterwerk von Stanley Kubrick: In Frankreich kam es zu Protesten gegen Wege zum Ruhm

Mit Wege zum Ruhm hat Kubrick einen Film mit stark anti-militärischer Haltung und deutlicher Aussage gegen die Todesstrafe gedreht. Heutzutage gilt er als Meisterwerk und einer der besten Filme mit diesem Thema. Auch auf Moviepilot wurde der Film bereits positiv besprochen. Doch das Werk kam nicht überall so gut an.

Besonders in Frankreich wurde der Film als Angriff auf die Ehre der französischen Armee aufgefasst. Bis 1975, also 18 Jahre lang, wurde der Film dort nicht gezeigt. Obwohl es kein offizielles Verbot gab, haben die Verleiher nicht einmal den Versuch unternommen, den Film der Zensurbehörde vorzulegen. In anderen Ländern wurde der Film direkt verboten.

Kriegsfilm-Skandal: Wege zum Ruhm wurde von der Berlinale gekickt und 29 Jahre lang verboten

Wie viele andere Kriegsfilme wurde auch Wege zum Ruhm kontrovers diskutiert. Im französischen Sektor von Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg wurde vom zuständigen Stadtkommandanten im Juni 1958 ein Aufführungsverbot für Wege des Ruhms verhangen. Nach einigen Appellen, unter anderem des Berliner Senats, wurde der Film sogar aus dem Festivalprogramm der Berlinale zurückgezogen.

In anderen Ländern wie der Schweiz und Israel wurde der Film zur Aufführung verboten. Das längste Verbot erhielt der Film in Spanien, wo er nach 29 Jahren im Jahr 1986 zum ersten Mal gezeigt wurde.

Inzwischen wurden alle Verbote seitens Regierungen aufgehoben. Teilweise unterlag der Film auch Schnittauflagen in einigen Ländern. Doch unabhängig davon gehört Wege zum Ruhm zu den besten Anti-Kriegsfilmen überhaupt.

