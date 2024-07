Jetzt bei Amazon Prime: Starbesetzte Kult-Reihe, die sich wie der perfekte Sommerurlaub anfühlt

Sonne, Strand und Meer. Dazu noch ein Teil Starpower, zwei Teile Kult-Songs und je ein Löffel Nostalgie und Spaß. So entsteht der perfekte Sommer-Cocktail für ein herrliches Double Feature.

Der Sommer in Deutschland zeigt sich wankelmütig und teils regelrecht stürmisch. Wer will dem nicht mit einen Traum aus azurblauem Meer, weißen Stränden und Ferien-Feeling entkommen? Sollte euch dann noch der Sinn nach Disco und purem Musical-Spaß stehen, solltet ihr euch diese Kultreihe nicht entgehen lassen.

Euch erwarten eine gefühlvolle Meryl Streep, tanzende Taucher, ein trällernder James Bond, Segelausflüge und eine wirklich komplizierte Hochzeit. Klingelt hier schon mehr als die Kirchenglocken? Klar, wir sprechen von Mamma Mia! und Mamma Mia 2! Here We Go Again. Denn beide Teile könnt ihr aktuell im Flatrate-Abo bei Amazon Prime streamen.

In Mamma Mia! will eine junge Frau zu ihrer Hochzeit endlich die Identität ihres Vaters aufdecken

Sophie (Amanda Seyfried) könnte glücklicher kaum sein: Sie wird die Liebe ihres Lebens (Dominic Cooper) heiraten, und das auch noch im malerischen, sommerlichen Griechenland, wo ihre Familie ein kleines Hotel führt. Doch eins fehlt noch zum perfekten Hochzeitsfest: Ihr Vater, der sie zum Altar führt. Das Problem ist nur, dass Sophie den nicht kennt.

Ihre Mutter Donna (Streep) hat ihr nie erzählt, wer ihr Vater ist. Als Sophie aber das Tagebuch ihrer Mutter in die Hände fällt, kommt sie der Sache auf die Spur. So steht sie aber vor dem nächsten Problem. Drei Männer kommen in Frage und könnten potentiell ihr leiblicher Vater sein. Der sensible Harry (Colin Firth), der freigeistige Bill (Stellan Skarsgård) und der umtriebige Sam (Pierce Brosnan).

Universal Pictures International Germany GmbH Vater-Tochter-Momente in Mamma Mia!

Ohne Donna zu fragen, lädt Sophie kurzerhand alle Männer zur Hochzeit ein, um endlich Klarheit zu schaffen. So treffen alte Geschichten, längst vergrabene Gefühle und verdrängte Erinnerungen aufeinander und stürzen die Hochzeitsplanung ins absolute Chaos.

Die Mamma Mia!-Reihe auf Amazon Prime ist die perfekte Mischung aus Verrücktheit, Kult und großen Sommergefühlen

Wer sich auf die Tatsache einlassen kann, dass man es in Mamma Mia! und seinem Sequel mit purem Musical-Irrsinn zu tun bekommt, wird damit ohne Frage den Spaß seines oder ihres Lebens haben. Nicht umsonst haben sich die Filme einen Kultstatus erarbeitet, der nicht nur auf die Strandbilder aufbaut, die allen Urlaubsreifen den Mund wässrig machen.

Diese Reihe hat einfach alles: Meryl Streep in Topform. Geniale Sänger:innen und Darsteller:innen, die trotz Singschwierigkeiten sichtlich eine gute Zeit haben. Glitzernde 60er-Jahre-ABBA-Outfits. Freundschaft, Herzschmerz, Familienwerte. Alte, neue und die ganz große Liebe. Kitsch, Romantik, ein bisschen Action, authentische Gefühle – tanzende Taucher samt Schnorcheln.

Universal Pictures Germany GmbH Mamma Mia 2! Here We Go Again

Das alles ist mit so viel Freude und Liebe inszeniert und gespielt, dass es ansteckend ist. Zwischen Alltagsstress und Fernweh könnt ihr euch hier einfach fallen lassen, mitgrooven und allem Düsteren eine Weile auf beste Weise entkommen. Und wer weiß, vielleicht erwartet uns eines Tages sogar ein Teil 3.



Diesen Kult-Spaß könnt ihr jetzt mit beiden Teilen auf Amazon Prime streamen.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.