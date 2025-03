Jetzt bei Amazon Prime: Verstörende Horror-Überraschung, die mit einem Detail absolute Gänsehaut auslöst

Horror ist ein wunderbar vielfältiges Genre. Unser heutiger Streaming-Tipp auf Amazon Prime beweist mit einem ganz besonderen Detail, warum das so ist und wie man einen wirklich das Fürchten lehrt.

In kaum einem Genre toben sich unabhängige Filmemacher:innen so herrlich aus wie im Horror. Sie nehmen sich alle Freiheiten, um ein einzigartiges und möglichst unheimliches Erlebnis zu schaffen. Was dabei manchmal vergessen wird, ist die Liebe zum Detail in Bereichen abseits der expliziten Bilder. Doch manchmal spielt ein Film auch all seine audiovisuellen Stärken aus.

Der deutsche Regisseur Tilman Singer hat in seinem tkleinen, aber sehr feinen Horror-Experiment Cuckoo das ein oder andere Detail verbaut, das die Gänsehaut auf ganz eigene Weise ankurbelt. Vor malerischer Alpenkulisse und mit fantastischer Besetzung lehrt er uns auf eine Weise das Fürchten, die wunderbar unangenehm unter die Haut geht. Streamen könnt ihr das Ergebnis seiner Ideen derzeit im Abo bei Amazon Prime.

In Cuckoo entpuppt sich ein idyllisches Ferienresort in den Alpen als bizarre Todesfalle

Gretchen (Hunter Schafer) hasst alles, was gerade vor sich geht. Sie verlässt die USA, weil dort nur der Geist der Vergangenheit und die Erinnerung an ihre verstorbene Mutter lauern. Jetzt sitzt sie hier in einem luxuriösen Ferienresort in den deutschen Alpen. Ihr Vater soll hier an den baulichen Erweiterungen arbeiten, im Auftrag des etwas aufdringlichen Herrn König (Dan Stevens).

So schön es hier augenscheinlich ist, Gretchen ist unglücklich. Die neue Frau ihres Vaters macht keinen Hehl daraus, dass Gretchen nicht ihre Tochter ist. Ganz anders als Gretchens kleine, stumme Halbschwester, die behandelt wird wie eine kleine Prinzessin. Gretchen will einfach nur weg.

Dabei versucht König sein Bestes, Gretchen mit offenen Armen aufzunehmen. Er sucht immer wieder das Gespräch mit ihr, gibt ihr einen Job. Und bei genau diesem Job stellt sie fest, dass in diesem Resort bizarre Dinge vor sich gehen. Als sie eines Nachts plötzlich auf der Heimfahrt zu ihrem Haus verfolgt und von der Straße gedrängt wird, beginnt eine ganze Reihe grauenhafter Erfahrungen für Gretchen.

Cuckoo auf Amazon Prime ist ein Meisterstück des akustischen und kreativen Horrors

Zunächst muss gesagt werden, dass alle Kreaturen und Figuren in Cuckoo außergewöhnlich befremdlich sind. Das ist absolut als Kompliment zu verstehen, denn so entsteht von Anfang an eine beklemmende, fast schon außerweltliche Atmosphäre, die sich auf beste Weise albtraumhaft anfühlt.

Besonders Hunter Schafer kämpft sich durch diesen Albtraum, als gäbe es kein Morgen. Allein für ihr Schauspiel lohnt es sich, den Film zu schauen. Dan Stevens dagegen zeigt wieder, warum er aktuell (wie passend) der König unter den Horror-Darstellern ist. Als wäre er vom Geist Christoph Waltz’ besessen, wird er zum grauenerregend höflichen, lächelnden Monstrum. Doch nichts davon ist Cuckoos wahre Stärke.

Wie wenige Horror-Filme in letzter Zeit macht sich Cuckoo einen genialen Aspekt der Inszenierung zunutze: das Sound-Design. Alles Übernatürliche ist untrennbar mit der genial geschaffenen, widerlich gruseligen Geräuschkulisse verknüpft. Es entsteht eine Verschmelzung von Tönen, die sich unter die Hirnrinde graben und Bildern, die verstören. Ein vergleichbares Erlebnis sucht man derzeit vergebens.

Wer die Lauscher aufsperren, die Augen aufreißen und den Albtraum von Cuckoos hautnah erleben will, kann das derzeit bei Amazon Prime im Streaming-Abo.



