Jetzt bei Amazon: Übel gefloppter, 200 Millionen Dollar teurer Superhelden-Film, der 9 Jahre in Arbeit war

The Flash ist ein Superhelden-Blockbuster, der theoretisch alles hatte. Nur keinen Erfolg. Ab sofort könnt ihr den DC-Film bei Amazon streamen.

The Flash ist einer der größten Superheldenfilme des Jahres. Eigentlich. Die Kritiken für das Zeitreise-Abenteuer waren durchwachsen bis gut. Jedoch wurde das teilweise positive Echo vom desaströsen Einspielergebnis überschattet.

Falls ihr den Kinobesuch ausgelassen habt, könnte ihr The Flash ab sofort unter anderem bei Amazon als Stream leihen oder fest digital kaufen. Zudem steht euch jetzt schon die Vorbestell-Option für physische Heimkinomedien zur Verfügung. Wir geben euch den Überblick.

So könnt ihr The Flash streamen oder fürs Heimkino vorbestellen

Das sind die digitalen Optionen, The Flash jetzt schon bei Amazon zu streamen:

Ihr könnt den Superhelden-Blockbuster aber auch als Blu-ray vorbestellen

Worum geht es in The Flash?

Nach seinem ersten Justice League-Abenteuer ist Barry Allen (Ezra Miller) frustriert, dass er als The Flash immer nur dann gerufen wird, um hinter Bruce Wayne aka Batman (Ben Affleck) aufzuräumen. Noch mehr ärgert ihn jedoch seine Machtlosigkeit: Obwohl er sich als Superheld blitzschnell bewegen kann, ist er Lichtjahre zu spät, um das Leben seiner Mutter Nora (Maribel Verdú) zu retten und die Verurteilung seines Vaters Henry (Ron Livingston) zu verhindern.

Als er realisiert, dass er dank seiner Fähigkeiten in der Zeit zurückreisen kann, nimmt Barry großen Anlauf – und landet in einer anderen Dimension.

9 Jahre Vorbereitung, doch The Flash floppte leider gewaltig

Bei einem üppigen Budget von ca. 200 Millionen US-Dollar kommt The Flash seit seinem Start im Juni auf ein weltweites Einspielergebnis von lediglich 267 Millionen US-Dollar. Eine schlimme Niederlage, die sogar das miese Black Adam-Ergebnis unterbot. Dabei war The Flash ein Event, auf den sich DC- und Superhelden-Fans seit Ewigkeiten freuten. Neun Jahre war der Film in Arbeit.

Neun Jahre, die eigentlich gereicht haben müssten, um Appetit für den Blockbuster aufzubauen. Woran genau es am Ende lag, dass The Flash im Kino unterging, ist schwer zu sagen.

Ob The Flash seine schallende Box-Office-Ohrfeige verdient hat, könnt ihr jedenfalls ab sofort auch im Heimkino überprüfen.

