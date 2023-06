Jetzt bei Disney+: Einer der besten Action-Filme aller Zeiten, der nach 27 Jahren Fortsetzung bekam, die die meisten Fans nicht kennen

Ab sofort könnt ihr bei Disney+ ein Action-Meisterwerk streamen. Die Rede ist von dem monumentalen Heat, der knapp drei Dekaden später überraschend fortgesetzt wurde.

Pünktlich zum Wochenende stockt Disney+ sein Angebot mit neuen Filmen und Serien auf. Einen Neuzugang wollen wir euch besonders ans Herz legen: Ab sofort könnt ihr Heat bei Disneys Streaming-Dienst schauen. Der 1995 erschienene Action-Film gilt als einer der besten Vertreter seines Genres und fesselt 170 Minuten lang.

Inszeniert wurde Heat von Regisseur Michael Mann, der sich im Actionfach bestens auskennt. Bekannt ist er für Filme wie Thief – Der Einzelgänger, Collateral und die Serie Miami Vice. In vielen Listen taucht Heat als sein bester Film auf. Erzählt wird die Geschichte von einem Kriminellen und dem Cop, der ihn hinter Gitter bringen will.

Action-Meisterwerk bei Disney+: In Michael Manns Heat eröffnet Al Pacino die Jagd auf Robert De Niro

Robert De Niro schlüpft in die Rolle von Neil McCauley, der in Los Angeles schon mehrere große Dinger gedreht hat und immer davon gekommen ist. Das will der ehrgeizige Cop Vincent Hanna, gespielt von Al Pacino, nicht auf sich sitzen lassen. Mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht er, McCauley und sein Team zu fassen.



Hier könnt ihr den Trailer zu Heat schauen:

Heat - Trailer (Deutsch)

Aufbauend auf dieser Prämisse entfesselt Mann einen fast dreistündiges Epos, das sowohl mit der Action als auch in den emotionalen Momenten überzeugt. Besonders eindrucksvoll setzt er einen Banküberfall in Szene. Jeden Schluss der anschließenden Verfolgungsjagd kann man spüren. Sehr viel besser wird das Action-Kino nicht.

Was wenige Fans wissen: Heat hat tatsächlich eine Fortsetzung erhalten, allerdings erst viele Jahre später. 2022 veröffentlichte Mann zusammen mit der US-amerikanischen Schriftstellerin Meg Gardiner den Roman Heat 2, der erzählt, was vor und nach den Ereignissen des Films passiert. Auch eine Verfilmung ist geplant. In dieser könnte Kylo Ren-Darsteller Adam Driver in die Rolle von De Niros Figur schlüpfen.

Podcast: Die 20 besten Serien im Juni bei Disney+und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni 2023 bei Netflix, Amazon und Co. starten, findet ihr in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei ist die Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror und Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.