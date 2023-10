Jetzt bei Netflix: Chandler Riggs ist im The Walking Dead-Finale zurückgekehrt und kaum jemand hat es bemerkt

Das The Walking Dead-Finale ist jetzt bei Netflix verfügbar. Carl Grimes-Darsteller Chandler Riggs versteckt sich dort im Hintergrund unter einem großen Hut.

Wer das The Walking Dead-Finale zur Original-Sendezeit verpasst hat, kann es jetzt endlich auch bei Netflix nachholen. Dort streamen seit kurzem alle Episoden der 11. Staffel, welche die Zombieserie abschließt.



In der letzten Folge der Serie versteckt sich ein Fan-Liebling der ersten Stunde im Hintergrund: Chandler Riggs kehrte lange nach dem Serientod seiner Figur Carl Grimes noch einmal für einen Cameo-Auftritt zurück.

The Walking Dead-Macher überredete Chandler Riggs zu einer kleinen Statistenrolle

In Folge 24 der 11. Staffel von The Walking Dead ist Riggs in der Zuflucht Hilltop zu sehen. Aber nur mit Adleraugen. Er steht im Hintergrund und trägt einen großen Hut. Geplant war sein Auftritt nicht, vielmehr wurde er bei einem Set-Besuch einfach schnell überredet, wie Produzentin Angela Kang gegenüber Entertainment Weekly enthüllte:

Riggs war in der Gegend und wollte seine alten Freunde wiedersehen. Dann brauchten sie Statisten im Hintergrund und [Regisseur] Greg Nicotero meinte: 'Willst du es versuchen? Los, stell dich da hinten hin!'

AMC/Jace Downs Chandler Riggs in der letzten TWD-Staffel

Riggs zufolge habe er nicht einmal ein Kostüm angezogen, sondern lediglich einen Hut aufgesetzt. Dennoch wird der kleine Easter Egg-Moment viele alte Fans der Horror-Serie freuen.

