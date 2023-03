Jetzt bei Netflix: Einer der besten Ben Affleck-Filme der letzten 10 Jahre, auf dessen Fortsetzung Fans schon Ewigkeiten warten

Bei Netflix könnt ihr jetzt Ben Affleck als knallharten Kampf-Koloss sehen. Sein Action-Kracher The Accountant ist bei Fans extrem beliebt. Was wurde aus den Sequel-Plänen?

Ben Affleck ist ein kompletter Filmstar. Er begann seine Karriere im Indie-Kino, wechselte Ende der Neunziger ins Blockbuster-Fach, um anschließend selber eine Regie-Karriere zu starten. Inzwischen liegt sogar eine Superhelden-Karriere hinter ihm. Zwischen zwei DC-Auftritten als Batman drehte Affleck im Jahr 2016 den kernigen Action-Reißer The Accountant. Seit Donnerstag ist der Film bei Netflix verfügbar.

In diesem Artikel erklären wir, warum sich The Accountant lohnt und ob die ersehnte Fortsetzung doch noch kommt.

Ben Affleck als autistischer Killer: Das passiert in The Accountant

The Accountant bedeutet übersetzt Der Buchhalter. Affleck spielt Michael Wolff, einen Mann im Autismus-Spektrum, der mit seiner mathematischen Begabung die Buchhaltung für kriminelle Firmen organisiert. Sein präzises Wesen paart er mit einer Ausbildung als Scharfschütze und mit Kampfkunsttraining. Nach einem Auftrag werden Killer (unter anderem Jon Bernthal) auf ihn angesetzt und eine Hetzjagd durch amerikanische Niemandsorte beginnt. Begleitet wird Affleck dabei von der Buchhalterin Dana (Anna Kendrick).

Warum The Account zu den besten Ben Affleck-Filmen der vergangenen Jahre gehört

The Accountant ist Ben Afflecks drittbester Film der letzten 10 Jahre. Bei Moviepilot wurden in den letzten 10 Jahren lediglich Gone Girl - Das perfekte Opfer und der Snyder-Cut von Justice League besser bewertet. Kein Wunder: Bei der Kinoveröffentlichung wirkte The Accountant wie eine Aufwärmübung für Ben Afflecks (verworfenen) Batman-Solofilm. Den emotionslosen, technischen, aber harten Kampfstil wendet Affleck so auch in Batman v Superman an. (Bei Amazon: Überbrutale Sci-Fi-Action: Härter als Deadpool, fast so witzig & viel spannender *)

Warner Ben Affleck in The Accountant

Dem Action-Film kommt zudem seine Geradlinigkeit zugute. The Accountant hat ein klares Konzept: Ein regungsloser Affleck-Koloss, der mit geometrisch abgemessener Präzision einen Gegner nach dem anderen erledigt. Dazwischen etwas Road-Trip-Feeling und sozial unbeholfene Dialoge zwischen Ben Affleck und Anna Kendricks Figur. Diese Rezeptur wurde mit unerwarteten Wendungen ergänzt und ging voll auf. Sie schrie nach einer Fortführung.

Gibt es noch eine Fortsetzung zu The Accountant?

Es folgen Spoiler: The Accountant ist inzwischen sieben Jahre alt. Direkt nach dem Start wurden Sequel-Päne verkündet. Dass weiterhin eine Fortsetzung des Action-Films kommen soll, bestätigte Regisseur Gavin O'Connor zuletzt im Herbst 2021. "Wir machen eine The Accountant-Fortsetzung. Wir haben diesen Deal buchstäblich gerade abgeschlossen."

O'Connor strebte damals sogar eine Trilogie an und hatte genaue Vorstellungen. So sollte die Figur von Jon Bernthal größeren Raum einnehmen: "Der dritte Film wird von den zwei Brüdern handeln, als seltsames Paar. Der dritte wird ein Buddy-Film sein." Ben Afflecks Zusage hatte der Regisseur schon.

Wie und ob die Pläne um The Accountant 2 seitdem vorangeschritten sind, ist allerdings nicht bekannt. Zuletzt gab Affleck an, keine Lust mehr auf Superhelden-Filme zu haben. Von Action-Filmen war jedoch nicht die Rede. Und ohne Batman-Verpflichtungen hätte er ja Zeit für The Accountant 2.

Am 6. April startet erstmal Ben Afflecks Sport-Film Air - Der große Wurf.

