Jetzt bei Netflix: Perfekter Ersatz für alle Agenten-Action-Fans, die nicht mehr auf Reacher Staffel 3 warten können

Wann die nächste Staffel Reacher veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. In der Zwischenzeit können Action-Fans einen Blick auf Netflix werfen. Dort ist ein Film mit Wesley Snipes und Lena Headey im Programm, der euch die Wartezeit verkürzt.

Die Zeit zwischen zwei Staffeln der Lieblingsserie ist immer schwierig für Fans. Wir wollen gerne ähnliche Filme und Serien schauen, die die Vorfreude hochhalten und gleichzeitig die Wartezeit verkürzen. Für Reacher-Fans gäbe es da einige Action-Filme, die das erledigen können. Und manchmal sind es die weniger bekannten Filme, wie The Contractor - Doppeltes Spiel von Regisseur Josef Rusnak, die über die Durststrecke helfen. Den Action-Film könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Vom Jäger zum Gejagten: The Contractor auf Netflix ist knallende Agenten-Action

Darum geht’s: Vor Jahren ist dem CIA-Killer James Dial (Wesley Snipes) der Terroristen-Anführer Ali Mahmud Jahar (Nikolai Sotirov) durch die Lappen gegangen. Nun ist Dial im Ruhestand, als ihm sein ehemaliger Boss Jeremy Collins (Ralph Brown) ein Angebot unterbreitet: Er erhält eine neue Chance, Jahar in London auszuschalten. Dial nimmt an.

Sony / Netflix Wesley Snipes und Lena Headey im Agenten-Action-Thriller The Contractor

Beim Auftrag kommt es allerdings zu Komplikationen, durch die Dial plötzlich selbst im Kreuzfeuer steht. Die örtliche Polizei ist hinter ihm her und auch Collins bietet keine Unterstützung. Der muss nämlich selbst vertuschen, in welche Auftragsmorde er verwickelt ist.

Ein Action-Streifen mit Game of Thrones-Stars, der an Léon - Der Profi und Reacher erinnert

Wesley Snipes gehörte vor allem in den 1990er Jahren zu den Ikonen des Action-Films. Nach Blade: Trinity aus dem Jahr 2004 war er nur noch selten in großen Hollywood-Filmen zu sehen und eher auf B-Movies im Ausland konzentriert. Einer davon ist The Contractor, der 2007 erschien. Neben ihm sind mit Lena Headey und Charles Dance außerdem zwei Stars von Game of Thrones zu sehen.



Im Film trifft Dial auch auf die zwölfjährige Emily, dargestellt von Eliza Bennett. Die entstehende Freundschaft zwischen dem Killer und dem Kind erinnert sehr stark an Elemente aus Léon - Der Profi mit Jean Reno und Natalie Portman. Zwar kann die Story von The Contractor nicht mit dem Meisterwerk mithalten, die schauspielerischen Leistungen können sich aber sehen lassen.



Dass der CIA-Killer selbst zum Gejagten wird, erinnert zudem an die derzeit beliebte Action-Serie Reacher. Gerade eben musste sich der titelgebende Reacher in Staffel 2 vor der Regierung verstecken, um die wahren Bösewichte ausschalten zu können.

Reacher Staffel 3 könnte früher kommen als gedacht

Mit Filmen wie The Contractor können Reacher-Fans die Zeit bis zur neuen Staffel überbrücken. Glücklicherweise ist die Wartezeit voraussichtlich kürzer, als sie für die 2. Staffel war. Denn zwischen Staffel 1 und 2 sind beinahe zwei Jahre vergangen. Doch die 3. Staffel ist bereits in Produktion.

Womöglich können wir schon im Herbst oder Winter 2024 mit der Ausstrahlung von Reacher Staffel 3 rechnen. Bis dahin müssen wir noch mit anderen Action-Filmen oder Serien wie The Night Agent bei Netflix durchhalten.