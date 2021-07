Jetzt bei Netflix: Scarlett Johanssons bester Action-Film kam vier Jahre vor Black Widow

Aktuell trumpft Scarlett Johansson als Black Widow im Kino auf. Ihren besten Actionfilm hat sie bereits vor vier Jahren gedreht. Es ist die maßlos unterschätzte Ghost in the Shell-Verfilmung.

Scarlett Johansson ist ein Actionstar. Das beweist aktuell wieder Black Widow im Kino. Egal ob unerbittlicher Nahkampf, furiose Verfolgungsjagd oder nervenaufreibendes Gemenge im freien Fall: Mühelos schultert sie den Marvel-Blockbuster und stürzt sich von einer waghalsigen Actionszene in die nächste.

Das Actionkino hat Scarlett Johansson auch abseits des Marvel Cinematic Universe ausgiebig erforscht. Da wäre zum Beispiel der gewaltige Michael Bay-Kracher Die Insel und der adrenalingetriebene Lucy von Luc Besson. Ihren besten Actionfilm lieferte sie vor vier Jahren mit dem maßlos unterschätzten Ghost in the Shell ab.

Trotz massivem Flop: Ghost in the Shell ist Scarlett Johanssons bester Actionfilm

Es ist tragisch, dass ausgerechnet dieser Film zu den größten Flops ihrer Karriere gehört. Bei einem Budget von 110 Millionen US-Dollar konnte die Verfilmung des gleichnamigen Mangas gerade einmal 170 Millionen US-Dollar einspielen – viel zu wenig für ein Projekt dieser Größenordnung mit so einer bekannten Marke im Rücken.

Ghost in the Shell bietet Scarlett Johansson aber eine großartige Plattform, um ihren Actiontyp auszubauen. Im Gegensatz zu den unbesiegbaren Superheld:innen, die wir für gewöhnlich auf der großen Leinwand sehen, wird Johanssons Actionkino stets von einer unerwarteten wie berührenden Zerbrechlichkeit begleitet.

Auch bei ihrem Black Widow-Abschied kommt diese Facette zum Vorschein, wenn auch nicht so stark ausgeformt wie in Ghost in the Shell. In dem Sci-Fi-Film kann sich Johansson nachdenklich in der Einsamkeit einer futuristischen Metropole, auf dem tiefen Grund eines Flussbetts und zwischen hell leuchtenden Neonlichtern verlieren.

Auch abseits von Marvel formt Scarlett Johansson starke wie zerbrechliche Heldinnen

Scarlett Johansson formt ihre besten Actionheldinnen mit grüblerischen Blicken, die einen verborgenen Schmerz in ihrem Inneren erahnen lassen. Traurig und verloren mustert sie in Ghost in the Shell die heruntergekommene, von Lügen und Geheimnissen zerfressene Welt, die sie umgibt. Schweigend bahnt sich sich ihren Weg durch die trostlose Kulisse.

© Paramount Scarlett Johansson in Ghost in the Shell

Gleichzeitig findet sie in diesen grüblerischen Blicken eine Entschlossenheit, die uns als Zuschauende keine Sekunde an der Härte und Körperlichkeit zweifeln lassen, wenn sie sich in einen Kampf stürzt. Scarlett Johansson ist unheimlich präsent, obwohl es oft so wirkt, als würde sie unsichtbar werden und in der Dunkelheit verschwinden.

In Ghost in the Shell vereint Scarlett Johansson zahlreiche Widersprüche, was großartig die Verbindung von künstlichem Körper und menschlichen Geist – das zentrale Thema des Films – spiegelt. Mal bewegt sie sich motorisch, ganz pragmatisch. Mal gleitet sie schwerelos und melancholisch durch die Lichter der Stadt.

