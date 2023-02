Jetzt bei Netflix: Stranger Things-Star als schlechtester Geist aller Zeiten im neuen Film eines Horror-Profis

Horror-Fans ist David Harbour vor allem aus Stranger Things bekannt. Im Netflix-Neuzugang We Have a Ghost spielt er jetzt einen Poltergeist mit gewissen Startschwierigkeiten.

Ein Geist mit Geheimratsecken und Pullunder kann als Horror-Kreatur gleich wieder einpacken. Diese Erfahrung macht zumindest Stranger Things-Star David Harbour in We Have A Ghost. Die Komödie von Grusel-Experte Christopher Landon (Happy Deathday) gibt es jetzt auf Netflix.

Stranger Things-Star wird auf Netflix zum Horror-Influencer

Frank (Anthony Mackie) findet als neues Heim für seine Familie ein geräumiges altes Haus, das aus mysteriösen Gründen deutlich günstiger ausfällt als gedacht. Die sind allerdings schnell gefunden, als Sohn Kevin (Jahi Di'Allo Winston) auf dem Dachboden Geist Ernest (Harbour) entdeckt.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu We Have a Ghost an:

We have a Ghost - Trailer (English) HD

Mit seinem spießbürgerlichen Äußeren ist der eigentlich durchaus nette Geist eine glatte Null auf der Gruselskala. Aber vielleicht reicht es ja zur Internet-Sensation auf YouTube? Und schon ist das Handy gezückt.

Das Resultat ist eine Horror-Komödie für die ganze Familie. Für Regisseur Landon ist der Stoff in gewisser Hinsicht Neuland, denn auch seine spaßigeren Ausflüge ins Grusel-Genre waren bisher eher auf ein zumindest jugendliches Publikum zugeschnitten. Gerade dank dem Talent vor der Kamera (unter anderem auch Comedy-Ass Tig Notaro) wird der Film für viele Fans einen Blick wert sein.

Vor zehn Jahren veränderte Netflix die Serienwelt mit der Veröffentlichung von House of Cards für immer. Plötzlich waren Streaming und Bingen die großen Begriffe, die in Hollywood für Aufsehen sorgten. Doch was ist seit dem Start von House of Cards passiert?

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Im Podcast tauchen wir ein in die Geschichte der Netflix-Original-Serien, die sich in vier Phasen unterteilen lässt. Ging es anfangs um wildes Ausprobieren und Experimente, haben in den späteren Phasen vor allem Marken und Blockbuster wie Stranger Things und Wednesday das Sagen übernommen.

