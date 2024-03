Jetzt kostenlos streamen: Einer der besten deutschen Filme aller Zeiten ist ein 162-Minuten-Epos, das unfassbar witzig, aber auch extrem traurig ist

Einer der besten deutschen Filme aller Zeiten steht aktuell kostenlos als Stream in der Arte-Mediathek zur Verfügung. Der dritte Langfilm von Maren Ade stieß bei Publikum und Kritik auf sehr viel Lob.

Als erster deutscher Film seit 2008 wurde Toni Erdmann von Maren Ade beim Filmfestival in Cannes 2016 gezeigt. Bereits zur Premiere waren die Verleihrechte an 55 Länder verkauft – das schaffen selbst die meisten Til Schweiger-Filme nicht. Seitdem haben sich die Nominierungen und Auszeichnungen für Toni Erdmann gehäuft. Sogar eine Oscar-Nominierung hat es gegeben.

Das komödiantische Familiendrama Toni Erdmann könnt ihr aktuell in der Mediathek bei Arte kostenlos streamen.

Toni Erdmann bei Arte: Ein Vater versucht die Beziehung zu seiner Tochter zu retten

Darum geht’s: Musiklehrer Winfried (Peter Simonischek) nimmt Urlaub, um seine Tochter Ines (Sandra Hüller) zu überraschen. Diese arbeitet in Bukarest als Unternehmensberaterin und ist wenig erfreut darüber, ihren Vater zu sehen. Dennoch nimmt sie ihn mit zu einem Empfang, den ihr Auftraggeber Henneberg (Michael Wittenborn) gibt. Der Geschäftsmann findet Gefallen am Humor des Alt-68er-Lebemanns und nimmt ihn mit in einen Club.

Während Ines versucht, beruflich weiterzukommen, verkleidet Winfried sich mit dunkler Perücke und falschen Zähnen. Er stellt sich als Berater Toni Erdmann vor und greift immer wieder in Ines Alltag ein.



Zwischen Fremdscham und Witz liegt der emotionale Kern des Films

Die Art und Weise, wie Winfried als Toni Erdmann sich in das Leben seiner Tochter Ines drängt, tut beim Zuschauen beinahe weh. Fast kann man Mitleid haben, mit der karrierefokussierten Unternehmensberaterin, die längst ihr Privatleben für den Beruf aufgegeben hat. Die unangenehmen Situationen sind ihr so peinlich, dass man geradezu auf den Ausraster-Moment wartet, der sich hinter ihrer Fassade anstaut.

Komplizenfilm Toni Erdmann

Doch zwischen den schrillen und absurd witzigen Momenten zeigt sich der wahre Kern von Maren Ades Werk. Es geht um einen Vater, der seine Tochter liebt und eine Frau, die sich selbst im Business-Alltag verloren hat. Genau in diesen kurzen Momenten zeigt der Film, worum es im Leben geht, bevor die Masken wieder aufgesetzt werden und die Scharade fortgesetzt wird.

Toni Erdmann triumphierte bei Preisverleihungen und erhielt sogar eine Oscar-Nominierung

Die Mischung aus Witz und tragischen sowie emotionalen Szenen kam weitestgehend gut an. Schon nach dem Kinostart stand Toni Erdmann für neun Wochen auf Platz eins in den Arthouse-Kinocharts . Darüber hinaus galt er als Favorit für die Goldene Palme beim Filmfestival von Cannes. Weitere Nominierungen erhielt das Familiendrama bei den Oscars 2017, den Critic’s Choice Movie Awards und den Golden Globes.

Neben den Nominierungen konnte der Film auch einige Preise gewinnen. Darunter den Europäischen Filmpreis, den deutschen und österreichischen Filmpreis sowie den Independent Spirit Award. Insgesamt gewann er bei 20 Preisverleihungen Trophäen in verschiedenen Kategorien.

Und auch die Kritiken für den Film fielen äußerst positiv aus. Besonders bei der BBC wurde Toni Erdmann gleich mehrfach gelobt. So landete er auf Platz 100 der 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts und landete auf Platz 8 der besten Filme aller Zeiten, bei denen eine Frau Regie führte .

Der gefeierte Ausnahmefilm Toni Erdmann steht in der Arte-Mediathek bis zum 30. April 2024 kostenlos als Stream zur Verfügung. Sandra Hüller könnt ihr derzeit in The Zone of Interest und Anatomie eines Falls im Kino sehen. Für letzteren könnte sie in der Nacht auf Montag einen Oscar gewinnen.