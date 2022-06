Jetzt kostenlos streamen: Spider-Man-Höhepunkt, epische Fantasy-Action und der beste Transformers-Film [Anzeige]

Viele großartige Blockbuster kannst du bei Joyn kostenlos streamen. Mit dabei: Ein grandioser Spider-Man-Film, der beste Transformers-Teil und ein Fantasy-Spektakel mit Henry Cavill.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness erschüttert gerade das Multiversum im Kino. Dabei hat ein Marvel-Superheldenfilm schon vor Jahren gezeigt, welches Potenzial in den parallelen Welten steckt: Spider-Man: A New Universe wurde für seine mitreißende Story und den enormen Einfallsreichtum zu Recht gefeiert.

Wer den Marvel-Höhepunkt nachholen will, kann sich freuen: Spider-Man: A New Universe streamt jetzt kostenlos bei Joyn – genau wie der beste Transformers-Film und epische Fantasy-Action mit Superman Henry Cavill.

Joyn geht ganz einfach: So kannst du Blockbuster kostenlos streamen

Joyn ist eine deutsche Streaming-Plattform mit mehreren Millionen Nutzer:innen. Mit der App und der Browser-Version kannst du jederzeit kostenlos Live-Fernsehen und zahlreiche Mediatheken benutzen.

Hier die wichtigsten Infos zu Joyn:

Joyn ist kostenlos.

Du registrierst dich in wenigen Schritten und kannst losstreamen.

Dann hast du Zugriff auf zahlreiche TV-Sender wie ProSieben und Sat.1 sowie Sendungen und Filme, die du im Live-TV verpasst hast.

Zum Angebot von Joyn gehören nicht nur Serien, Filme und Shows, sondern auch ein Sport-Bereich.

Die kostenfreie Version von Joyn finanziert sich durch Werbe-Unterbrechungen. Als Alternative ohne Werbung sowie mit einem noch größeren Angebot gibt es Joyn Plus+. Für 6,99 Euro pro Monat bekommst du ausgewählte Filme und Serien bis zu 7 Tage vor TV-Ausstrahlung, mehr als 70 Live-Sender und eine große Auswahl an Filmen und Serien ohne Werbung.

Das Angebot von Joyn: Spider-Man, Fantasy-Action und mehr kostenlos streamen

Eines der Highlights im Programm der kostenfreien Variante Joyn ist ganz klar Spider-Man: A New Universe (bei Joyn bis zum 11.06. schauen *). Wir haben das Abenteuer nicht von ungefähr als den besseren Spider-Man-Film im Vergleich zu No Way Hone bezeichnet. Das farbenfrohe Style-Feuerwerk der Lego Movie-Macher strotzt vor Comic-Referenzen und macht mit seiner actionreichen Story nicht nur Marvel-Fans glücklich.

Schau dir den Trailer für Spider-Man: New Universe an

Spider-Man: A New Universe - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ein weiterer Blockbuster-Höhepunkt bei Joyn ist Bumblebee (bei Joyn bis zum 12.06. schauen* ), der beste und berührendste Film aus der Transformers-Reihe. Das Sci-Fi-Abenteuer mit Hawkeye-Star Hailee Steinfeld und Fast and Furious-Bösewicht John Cena erzählt die Vorgeschichte des beliebtesten aller Transformer: Bumblebee. Mit reichlich 80er Jahre-Feeling und einer fantasievollen Coming-of-Age-Story hebt sich Bumblebee positiv vom gewohnten Transformers-Krawall ab – und bietet natürlich trotzdem ordentlich Sci-Fi-Action.

Als dritte Empfehlung für den kostenlosen Stream bei Joyn haben wir Krieg der Götter (bei Joyn bis zum 13.06. schauen* ) mit Henry Cavill für euch. Der Star aus The Witcher und Man of Steel spielt darin den antiken Helden Theseus, der den sadistischen König Hyperion (Mickey Rourke) besiegen will. Inszeniert von Meister-Regisseur Tarsem Singh (The Fall) erzählt Krieg der Götter ein bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer mit grandioser Action und spektakulären Bilderwelten. Fans von 300 und Co. kommen hier voll auf ihre Kosten. Und Henry Cavill geht immer!

Action-Unterhaltung mit Arnold Schwarzenegger und Will Smith

Action-Fans kommen bei Joyn übrigens voll auf ihre Kosten: Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehört nämlich die Action-Granate The Last Stand (bei Joyn bis zum 14.06. schauen *) mit Terminator-Star Arnold Schwarzenegger und Jackass-Legende Johnny Knoxville. Darin muss ein Sheriff im Kampf gegen ein Drogenkartell antreten. Das explosive Ergebnis muss man gesehen haben!

Schau dir den Trailer für Bad Boys For Life an:

Bad Boys For Life - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ein echtes Kult-Duo kehrt hingegen in Bad Boys For Life (bei Joyn bis zum 14.06. schauen *) zurück: Will Smith und Martin Lawrence. Auch der dritte Teil der rasanten Bad Boys-Reihe überzeugt mit Verfolgungsjagden, Schießereien und reichlich Humor.

Das sind aber nur ein paar Blockbuster in der großen Auswahl von Filmen, Serien und Shows, die du jetzt bei Joyn kostenlos anschauen kannst.

Die kostenfreien Film-Highlights bei Joyn:

