Heute im TV: Der bessere Spider-Man-Film als No Way Home

Heute läuft Spider-Man: A New Universe auf ProSieben. Der Marvel-Animationsfilm entfesselt die abgefahrenen Ideen des Multiversums viel kreativer und besser als Spider-Man: No Way Home.

Mit Spider-Man: No Way Home hat das Marvel Cinematic Universe einen neuen Höhepunkt nach Endgame gefeiert. Möglich war das vor allem durch das Multiversum, mit dem Stars wie Andrew Garfield und Tobey Maguire in ihren Spider-Man-Rollen mit Tom Holland vereint werden konnten. 2018 hat allerdings schon ein anderer Marvel-Film aus dem kleineren Sony-Universum das bessere Multiversums-Feuerwerk gezündet. Der abgedrehte Animationsfilm Spider-Man: A New Universe, den ProSieben heute ausstrahlt, ist ein komplett reizüberflutender Superhelden-Hammer! Spider-Man: A New Universe ist ein einziger Rausch aus Farben und Formen In dem animierten Marvel-Film steckt der Teenager Miles Morales im Spider-Man-Kostüm. Dabei findet er heraus, dass ein Teilchenbeschleuniger Löcher zu verschiedenen Paralleluniversen aufstößt. Aus denen dringen verschiedene Versionen von Spider-Man (und Peter Parker) in die Welt der Hauptfigur. Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Spider-Man: A New Universe: Spider-Man: A New Universe - Trailer 2 (Deutsch) HD Spider-Man: A New Universe explodiert ständig als schneller Rausch und wirkt wie ein in Bewegung gegossenes Comicheft, das 2D- und 3D-Animationen, Pop Art-Stilistik, Trip-Reminiszenen und einen poppigen Soundtrack zur Reizüberflutung mixt.

Fürs Heimkino: Spider-Man: No Way Home jetzt zu Hause streamen * Highlight des Marvel-Films ist das Versammeln der vielen verschiedenen Spider-Man-Versionen durch das Multiversum. Dazu zählen neben einem älteren, gebrochenen Peter Parker der tierische Peter Porker, eine weibliche Anime-Variante oder der im Original von Nicolas Cage grandios gesprochene, im Schwarz-Weiß-Stil gehaltene Spider-Noir. Wer braucht da noch Cameos von Andrew Garfield und Tobey Maguire. Als poppiges, farbenfrohes Style-Feuerwerk bleibt Spider-Man: A New Universe einer der außergewöhnlichsten, unterhaltsamsten Superhelden-Filme der letzten Jahre. Spider-Man: A New Universe läuft heute um 20:15 Uhr auf ProSieben.