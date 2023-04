Jetzt schon die kontroverseste Serie des Jahres: Lily-Rose Depp im neuen Trailer zu The Idol

Die Serie The Idol gilt schon jetzt als die kontroverseste Serie des Jahres. Der neue Trailer mit Hauptdarstellerin Lily-Rose Depp deutet an, warum.

Schaut hier den neuen englischen Trailer zu The Idol:

The Idol - S01 Teaser Trailer 4 (English) HD

The Idol mit Lily Rose-Depp gilt schon jetzt als anstößige Katastrophe

The Idol hat alles, was sich eine Serie wünschen kann. Euphoria -Macher Sam Levinson und Superstar The Weeknd als kreative Köpfe. Lily-Rose Depp (The King) als Star vor der Kamera. Bisherige Berichte zeichnen allerdingsdas als "Torture Porn" und "Vergewaltigungsfantasie" beschrieben wird. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

Die HBO-Serie dreht sich um die aufstrebende Musikerin Jocelyn (Rose-Depp), die den Produzenten Tedros (The Weeknd) kennenlernt. Die Beziehung reißt die junge Frau in einen Wirbel aus Sex, Drogen, wilder Kreativität und brutalem öffentlichen Druck.

Wie der Rolling Stone berichtet, soll hinter den Kulissen Chaos bei der Produktion herrschen. Levinson und The Weeknd hätten die ursprüngliche Message des Films in "sexuellen Torture Porn" und eine "Vergewaltigungsfantasie" verwandelt, so anonyme Quellen. Tatsächlich verließ 2022 die Regisseurin Amy Seimetz (Alien: Covenant) überraschend das Projekt, nachdem ein Großteil der Folgen bereits fertiggestellt war. Viele Szenen soll daraufhin noch einmal komplett neu gedreht worden sein.

Wann kommt The Idol nach Deutschland?

The Idol soll am 4. Juni 2023 bei HBO erscheinen. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht. Die Serie soll wie einige andere HBO-Produktionen hierzulande bei Sky und WOW erscheinen.

