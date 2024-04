Jetzt streamen: Einer der besten Abenteuerfilme aller Zeiten – episches Meisterwerk inspirierte Indiana Jones und Avatar

Dieser Film gehört zur Meisterklasse des Abenteuer-Genres und ist für Fans von Avatar und Indiana Jones ein absolutes Muss. Wir verraten euch, wo es ihn zu streamen gibt.

Kaum ein Film war so prägend für das Abenteuer-Genre wie Lawrence von Arabien von David Lean (Die Brücke am Kwai). Der Klassiker auf Grundlage des autobiografischen Romans von T.E. Lawrence inspirierte nicht nur Steven Spielbergs Indiana Jones-Reihe und James Camerons Blockbuster-Saga Avatar - Aufbruch nach Pandora. Er prägte auch Autor Frank Herbert in der Erschaffung seines wegweisenden Sci-Fi-Epos Dune, dessen zweite Verfilmung durch Denis Villeneuve aktuell im Kino zu bewundern ist.

Ein Grund mehr also, sich zum ersten oder wiederholten Male gemeinsam mit Peter O'Toole, Alec Guinness und Omar Sharif in die Wüste Arabiens zu begeben. Der rund 3 Stunden und 47 Minuten laufende Film ist aktuell als Video on Demand zum Leihen oder Kaufen bei Amazon verfügbar und auch auf dem kleinen Bildschirm ganz großes Kino.

Darum geht es im Abenteuerfilm-Klassiker Lawrence von Arabien

Der britische Offizier T.E. Lawrence wird während des Ersten Weltkriegs auf der arabischen Halbinsel stationiert, um die politischen Entwicklungen unter Prinz Faisal (Guiness) im Auge zu behalten und den arabischen Aufstand gegen das Osmanische Reich zu stützen.

Columbia TriStar Lawrence von Arabien

Bei seinem Einsatz stößt der Soldat auf den Beduinen Sherif Ali (Sharif), mit dem er die Überquerung der Wüste Nefud bis hin zur osmanisch besetzten Hafenstadt Akaba antritt. Diese Reise soll Lawrence für immer verändern und ihn nicht nur in seinem Heimatland zur Berühmtheit machen.

Bis heute gilt Lawrence von Arabien als Meilenstein der Filmgeschichte und ist weiterhin in zahlreichen Bestenlisten vertreten. Während die Moviepilot-Community den Film mit soliden 7,3 von 10 Punkten bewertet, hält das Abenteuer-Epos bei Rotten Tomatoes einen Score von unglaublichen 94% positiver Kritiken.



Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.