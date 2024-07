Yellowstone-Star glänzt in neuem Trainingsvideo zum Serienfinale mit Lasso – und sogar der Cast feiert den Clip

Zur Vorbereitung auf den Dreh der finalen Yellowstone-Folgen hat Jennifer Landon ein neues Trainingsvideo geteilt. Es zeigt den gekonnten Umgang der Schauspielerin mit dem Pferd.

Wer in Yellowstone mitspielen will, muss den Alltag eines Cowboy-Ranchers (oder Cowgirl-Rancherin) auch hinter der Kamera beherrschen. Dass sie die Reitmanöver ihrer Figur Teeter beherrscht, hat Darstellerin Jennifer Landon jetzt nochmal in einem neuen Trainingsvideo bewiesen.

Yellowstone-Star Jennifer Landon glänzt in Trainingsvideo

Die Darstellerin kam in der 3. Staffel der Serie an Bord, wo sie von Kevin Costners John Dutton in der Rolle von Teeter als Ranch-Gehilfin angestellt wurde. Vor dem Dreh der letzten Folgen der finalen 5. Staffel hat Landon laut Cinema Blend auf Instagram jetzt nochmal ein Trainingsvideo geteilt. Darin zeigt sie ihr Reittalent auf dem Pferd und wie sie mit dem Lasso ein Kalb einfängt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Clip kommt nicht nur bei den Fans der Hit-Serie gut an. Beth-Darstellerin Kelly Reilly zum Beispiel kommentierte den Instagram-Post mit:

Hol es dir! Liebe ❤️

Wann starten die finalen Folgen von Yellowstone Staffel 5?

Ab dem 10. November 2024 wird das Yellowstone-Finale in den USA ausgestrahlt. Ein deutscher Start ist noch nicht bekannt. Hierzulande könnt ihr 3 Staffeln der Serie im Netflix-Abo streamen. Bei Paramount+ * findet ihr dagegen alle 4 Staffeln und die ersten acht Folgen der finalen fünften Season.



Auch interessant für Fans: Yellowstone-Star kündigt drastisches Serienfinale an



Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

*Bei diesem Link zu Paramount+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.