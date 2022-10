Joaquin Phoenix floh von Sci-Fi-Set, weil Scarlett Johansson einen "bizarren" Orgasmus spielte

Im Sci-Fi-Meisterwerk Her verliebt sich Joaquin Phoenix in die Stimme seines Betriebssystems, die von Scarlett Johansson gesprochen wird. Eine Orgasmusszene hielt der Schauspieler am Set kaum aus.

Mit Her schuf Spike Jonze vor fast 10 Jahren einen Film, der auch heute noch zeitgemäßer denn je ist. Die Geschichte über einen einsamen Mann, der sich in die Stimme seines Betriebssystems verliebt, gilt mit dem tragikomisch-berührenden Ton und den fantastischen Schauspielleistungen von Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson als moderner Klassiker. Am Set gestaltete sich der Dreh des Sci-Fi-Meisterwerks aber teilweise als schwierig, wie Johansson jetzt verriet. Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Her: Her - Trailer (Deutsch) HD Fake-Orgasmus von Scarlett Johansson hat Joaquin Phoenix gebrochen Laut Variety erzählte die Schauspielerin als Gast in Dax Shepards Armchair Expert-Podcast von der Her-Szene, in der sie stimmlich einen Orgasmus ihrer Siri-ähnlichen künstlichen Stimme namens Samantha vorspielen musste: Wir haben versucht, einen Take durchzuhalten, und er hat irgendwie die Nerven verloren. Er hat das Studio verlassen. Er brauchte eine Pause. Schon gelesen? Scarlett Johansson spielt größte Rolle seit dem Marvel-Ausstieg an der Seite einer Schauspiel-Legende

Johansson sprach auch darüber, wie unangenehm die Szene für den Sci-Fi-Film für sie selbst war: Du willst deine Stimme niemals hören. Du willst definitiv nicht hören, wie du dich anhörst, wenn du einen Orgasmus hast. Du willst definitiv nicht hören, wie du dich anhörst, wenn du einen Fake-Orgasmus hast – ew. Es ist so krass. Es war so bizarr. Auch wenn die Szene am Set für beide Stars offensichtlich herausfordernd und unangenehm war, ist sie für die den Film sehr wichtig und fügt sich ideal in die brillante Liebestragikomödie von Spike Jonze ein. Her bei Amazon Prime leihen oder kaufen *

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision. Seid ihr Fans von Her?