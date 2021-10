John Wick 3 hat mit nur einer Szene Keanu Reeves' Matrix-Rückkehr perfekt vorbereitet

Als John Wick 3 in die Kinos kam, wusste noch niemand, dass Keanu Reeves als Neo in Matrix 4 zurückkehren wird. Eine Szene hat diese Rückkehr trotzdem perfekt vorbereitet.

Gerade als es so aussah, als würde Keanu Reeves in der Versenkung verschwinden, meldete sich der Schauspieler mit einer Action-Rolle zurück, die den Lauf seiner Karriere komplett verändern sollte: John Wick. Aus einem unscheinbaren Rachethriller wurde eine von Hollywood beliebtesten und profitabelsten Filmreihen.

Inzwischen laufen die Dreharbeiten für den vierten Teil der Reihe, während mindestens eine weitere Fortsetzung sowie die Spin-off-Serie The Continental geplant sind. John Wick hat jedoch nicht nur Keanu Reeves' Karriere wiederbelebt. Insbesondere der dritte Teil hat den Wunsch nach seiner Rückkehr in Matrix Resurrections entfacht.

In John Wick 3 versteckt sich eine Matrix-Referenz

Als John Wick: Kapitel 3 im Mai 2019 in die Kinos kam, hatten wir noch keine Ahnung, dass Keanu Reeves jemals als Neo zurückkehren würde. Natürlich gab es zu diesem Zeitpunkt diverse Gerüchte zu einem neuen Matrix-Film. Diese drehten sich meist aber um ein Reboot. Im Gespräch war u.a. Creed-Star Michael B. Jordan als junger Morpheus.

Hier könnt ihr den Trailer zu Matrix Resurrections schauen:

Matrix Resurrections - Trailer (Deutsch) HD

Im Finale von John Wick: Kapitel 3 ereignet sich allerdings ein Moment, in dem Keanu Reeves vier Worte sagt: "Guns. Lots of guns." Es ist die Antwort auf eine Frage, die so auch im allerersten Matrix-Film auftaucht , bevor sich Neo und Trinity auf die unmögliche Rettungsmission von Morpheus wieder in die Matrix hineinbegeben.

John Wick, Matrix und ein poetischer Kinozufall

In einer Zeit, in der popkulturelle Zitate überall im Kino auftauchen, dürfte dieser Verweis kaum für mehr als ein Schulterzucken sorgen. Ich erinnere mich jedoch daran, wie im Kino eine ehrfürchtige Reaktion durch den Saal ging. Plötzlich war der Gedanke geboren, Keanu Reeves doch noch einmal als Neo zu sehen.

Drei Monate später brachte Variety den Scoop, dass nicht nur Keanu Reeves, sondern auch Carrie-Anne Moss und Lana Wachowski ins Matrix-Universum zurückkehren werden. Dass diese Ankündigung insgeheim in John Wick: Kapitel 3 vorbereitet wurde, wirkt rückblickend wie ein poetischer Zufall in der Kinogeschichte.

Ganz unbeteiligt an der Entstehung von Matrix Resurrections dürften die John Wick-Filme trotzdem nicht gewesen sein. Ohne sie hätte Keanu Reeves vermutlich kein zweites Karrierehoch erlebt, was ihn wiederum für Warner Bros. als Star interessant eines neuen Matrix-Film interessant gemacht haben dürfte.

