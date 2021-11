John Wick 4-Leak verspricht Keanu Reeves als blutigen Samurai mit 300 Jahre altem Krieger-Kodex

John Wick 4 ist endlich im Kasten. Jetzt wurde womöglich der offizielle Titel des Action-Sequels verraten. Und er verspricht Keanu Reeves als eiskalten Samurai.

John Wick: Kapitel 4 wird ein Feuerwerk der Extraklasse. Allein den Überblick über den grandiosen Action-Cast neben Keanu Reeves zu behalten, ist schon schwierig. Jetzt deutet ein Bild-Leak mit dem möglichen offiziellen Titel auch ein großes Thema des Films an: Wird Reeves in Teil 4 der Killer-Action zum japanischen Samurai-Krieger?

John Wick 4-Bild deutet offiziellen Titel des Action-Sequels mit Keanu Reeves an

Das geht nun aus einem Twitter-Post der Entertainment-Seite One Take News hervor, auf dem ganz offenbar Geschenkbeutel für die John Wick 4-Crew zum Drehschluss zu sehen sind:

Dabei verrät die Geschenkverpackung offensichtlich auch den offiziellen Titel von Keanu Reeves viertem Killer-Auftritt: John Wick 4: Hagakure. Doch wo Latein-Vorbelastete den Zusatz zum John Wick 3-Titel noch entschlüsseln konnten, könnte das Wort nach der Ziffer hier viele Fans stutzig machen: Was bedeutet "Hagakure"?

Samurai Keanu Reeves in John Wick 4? Hagakure ist ein 300 Jahre alter Krieger-Kodex

Hagakure ist japanisch und bedeutet so viel wie "hinter den Blättern" oder auch "die versteckten Blätter". Dabei geht es allerdings nicht um Botanik, sondern um Krieger:innen-Philosophie: Das Anfang des 18. Jahrhunderts verfasste Werk stellt für viele heutzutage so etwas wie den ideologischen Leitfaden der Samurai dar, der Krieger:innenkaste des feudalen Japan. Neben praktischen Ratschlägen skizziert es vor allem die ideale Geisteshaltung des Samurai im Angesicht des Todes.

Die stoische Philosophie einsamer Krieger:innen: Ein ideales Attribut für den vierten Teil der Killer-Reihe mit Keanu Reeves. Womöglich bekommen wir ihn also als Samurai-Verschnitt in der ein oder anderen Action-Sequenz mit japanischem Schwert zu sehen. Genug Erfahrung hat der Martial-Arts-Junkie nicht erst seit 47 Ronin.

Darüber hinaus ist Hagakure womöglich nicht einfach nur ein cooles Schlagwort (wie "Parabellum" für Teil 3), sondern deutet größere Handlungsstränge an: Zwar ist über die Story noch nichts Offizielles bekannt, aber Teile des Films wurden immerhin in Japan gedreht. Cast-Mitglied Hiroyuki Sanada ist außerdem bekannt für seine Erfahrung mit Samurai-Filmen (im Westen vor allem The Last Samurai).

Solche Ideen werden vielen Fans schon jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass es sich bei "Hagakure" ebenso gut um einen temporären Arbeitstitel handeln könnte. Womöglich hat die Aufschrift der Geschenkbeutel auch einen ganz anderen Hintergrund.

Nicht nur Teil 4: Der Cast zur John Wick 4-Serie steht jetzt fest

Wann kommt John Wick 4 mit Keanu Reeves in die Kinos?

Allerdings passt die Verbindung aus Samurai-Ethik und der blutrünstigen Killer:innen-Welt von Keanu Reeves' Figur dafür eigentlich zu gut. Bis zum Kinostart im Laufe des Jahres 2022 können Fans also hoffen. Und mit der Hagakure-Lektüre die Wartezeit überbrücken.

Was haltet ihr von dem neuen John Wick 4-Titel?