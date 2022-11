John Wick-Serie erzählt Vorgeschichte des Keanu Reeves-Hits – jetzt steht fest, wo sie in Deutschland als Stream kommt

Bislang gab es noch keine Infos zur deutschen Veröffentlichung von The Continental. Jetzt wurde offiziell verkündet, dass die John Wick-Serie bei uns zu Amazon Prime kommt.

Schon länger ist bekannt, dass eine Prequel-Serie zu den John Wick-Filmen kommt. The Continental erzählt die Vorgeschichte des Hotels aus dem Franchise, in dem Auftragskiller:innen abtauchen können und bestimmten Codes folgen.

Bisher war nur bekannt, dass die John Wick-Serie in den USA beim Streamingdienst Peacock erscheinen wird. Jetzt wurde offiziell bekanntgegeben, wo The Continental international und damit auch bei uns als Stream kommt.

Schaut hier mal wieder den deutschen Trailer zu John Wick 3:

John Wick 3 - Trailer 3 (Deutsch) HD

John Wick-Prequel-Serie The Continental kommt in Deutschland zu Amazon Prime

Wie Comic Book berichtet, hat sich Amazon die Rechte an der John Wick-Serie für die internationale Veröffentlichung außerhalb Amerikas gesichert. Damit wird The Continental auch bei uns zu Amazon Prime Video kommen.

The Continental wird drei Episoden umfassen, die dafür im Filmformat daherkommen und so vermutlich eine längere Laufzeit haben dürften. Die Handlung erstreckt sich über drei Nächte. In den Hauptrollen spielen Colin Woodell und Ayomide Adegun die jüngeren Versionen von Winston (Ian McShane) und Charon (Lance Reddick) aus den Filmen.

Wann startet die John Wick-Serie in Deutschland bei Amazon Prime?

Wann die John Wick-Prequel-Serie in Deutschland bei Amazon Prime erscheint, ist noch nicht genau bekannt. The Continental soll irgendwann 2023 veröffentlicht werden. Am 23. März 2023 soll dann auch John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves in die deutschen Kinos kommen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf die John Wick-Serie The Continental?