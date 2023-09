John Wick-Serie kommt nach 6 Jahren Entwicklungshölle heute endlich zu Amazon Prime – und dann das

Im Kino ist John Wick unbesiegbar. Die Spin-off-Serie, die heute bei Amazon Prime startet, hat dagegen eine deutlich bewegtere Geschichte hinter sich. Hier ist nichts nach Plan gelaufen.

Mit dem ersten John Wick-Film landete das Studio Lionsgate 2014 einen Volltreffer. Nicht nur konnte der stylishe Action-Thriller Keanu Reeves' Karriere wiederbeleben. Er legte auch den Grundstein für eine der erfolgreichsten Action-Reihen der vergangenen Jahre, die zahlreiche Nachahmer in Hollywood nach sich zog.

Vier John Wick-Abenteuer haben bisher die große Leinwand erobert, eines erfolgreicher als das andere. Der jüngste Teil der Reihe, John Wick: Kapitel 4, spielte weltweit über 430 Millionen US-Dollar ein. Die vor sechs Jahren angekündigte Spin-off-Serie The Continental steckte dagegen lange in der Produktionshölle fest.

John Wick-Serie bei Amazon Prime: The Continental war ursprünglich ganz anders geplant

Kann John Wick ohne Keanu Reeves funktionieren? 2017 waren die Verantwortlichen der Reihe überzeugt davon und begannen mit der Arbeit an einem Serienprojekt, das als Vorgeschichte zu den Filmen fungiert. Ein Jahr später erteilte Lionsgate The Contintental grünes Licht – damals sollte die Serie für den US-Sender Starz entstehen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Continental schauen:

The Continental: Aus der Welt von John Wick - S01 Trailer (Deutsch) HD

Chad Stahelski, der als Regisseur hinter allen John Wick-Filmen steht, sollte die Pilot-Episode inszenieren, während sogar Gastauftritte von Original-Stars wie Keanu Reeves diskutiert wurden. Chris Collins (Sons of Anarchy, The Wire) übernahm die Position des Showrunners, doch dann kam alles ganz anders als geplant.

The Continental wurde mehrmals umgearbeitet – so sehr, dass wir gar keine klassische Serie mehr bekommen. Unter der Leitung von Greg Coolidge, Kirk Ward und Shawn Simmons (das Kreativteam hinter Wayne), ist nun eine dreiteilige Eventserie entstanden, die in den USA bei Peacock und international bei Amazon Prime veröffentlicht wird.

Drei neue John Wick-Filme bei Amazon Prime: The Continental enttäuscht in seiner jetzigen Form

Das Besondere: Die Episoden warten mit einer jeweiligen Lauflänge von 90 Minuten auf. Im Grunde bekommen wir also drei neue John Wick-Filme. Diese entführen ins New York der 1970er Jahre und erzählen die Geschichte des späteren Hotelmanagers Winston Scott (Colin Woodell), der in den Filmen von Ian McShane verkörpert wird.

Der Hauptcast von The Continental:

Colin Woodell als junger Winston



Ayomide Adegun als junger Charon



Mel Gibson als Hotelmanager Cormac



Stahelksi und Reeves sind gar nicht mehr an The Continental beteiligt. Stattdessen haben Albert Hughes (The Book of Eli) und Charlotte Brändström (Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht) die Regie übernommen. Das Ergebnis kommt sehr mittelmäßig an. 57 von 100 Punkten listet der Kritiken-Aggregator Metacritic als Durchschnittswertung.

Amazon Colin Woodell als junger Winston Scott in The Continental

FILMSTARTS-Kollege Björn Becher fasst den Tenor der Fachpresse in seiner ausführlichen Besprechung gut zusammen:

Dass The Continental weniger Action bietet, als man es von einem Eintrag in das John Wick-Franchise erwarten würde, ist aber das geringere Problem. Die meisten Figuren sind einfach uninteressant und belanglos.

Wo uns die John Wick-Filme in den Kinosessel pressen, ist bei der Serie offenbar nicht mehr als eine unmotivierte Franchise-Erweiterung herausgekommen.

The Continental bei Amazon Prime: Alle Infos zur Veröffentlichung der John Wick-Serie

Die John Wick-Serie startet heute, am 22. September 2023, bei Amazon Prime. Ab 14:00 Uhr könnt ihr die erste Episode streamen. Die anderen beiden Kapitel gibt es nächste und übernächste Woche am Freitag zur gleichen Zeit.

22. September 2023: Folge 1 (inszeniert von Albert Hughes)

Folge 1 (inszeniert von Albert Hughes) 29. September 2023: Folge 2 (inszeniert von Charlotte Brändström)

Folge 2 (inszeniert von Charlotte Brändström) 6. Oktober 2023: Folge 3 (inszeniert Albert Hughes)

