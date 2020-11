Johnny Depp-Ersatz: Mads Mikkelsen soll Grindelwald im Harry Potter-Universum spielen

Nach Johnny Depps Ausstieg kristallisiert sich Mads Mikkelsen als großer Favorit für die Rolle des Gellert Grindelwald im Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen 3 heraus.

Am Freitag erreichte uns die Nachricht, dass Johnny Depp nicht länger Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe ist. Als böser Zauberer Gellert Grindelwald war er in den ersten zwei Filmen des Harry Potter-Spin-offs zu sehen. Nun steht die große Frage im Raum: Wer wird die wichtige Rolle in Zukunft übernehmen?

Grindelwald: Mads Mikkelsen als Johnny Depp-Ersatz

Wie Deadline herausgefunden hat, existiert bereits ein eindeutiger Favorit: Mads Mikkelsen. Auch Variety und der Hollywood Reporter berichten darüber. Das Casting ist noch nicht entschieden. Mikkelsen befindet sich aber in frühen Verhandlungen und wird als erste Wahl von Regisseur David Yates bezeichnet.

Das wäre definitiv ein Besetzung-Coup, besonders wenn wir die Kurzfristigkeit bedenken. Mikkelsen triumphierte etwa als Bond-Bösewicht in Casino Royale und spielte sich als Hannibal Lecter in die Herzen von Serienfans. Dazu kommen Auftritte in Blockbustern wie Rogue One und Doctor Strange. Zuletzt begeisterte er Kritiker/innen in dem gefeierten Drama Der Rausch.

© Disney Mads Mikkelsen in Rogue One: A Star Wars Story

Mads Mikkelsen potentielle Verpflichtung untermauert die gestrige Meldung, dass Fan-Liebling Colin Farrell nicht als Grindelwald ins Harry Potter-Universum zurückkehrt. Ausschlaggebend dafür sind die aktuell laufenden Dreharbeiten zum DC-Film The Batman, in dem Farrell als Bösewicht Pinguin zu sehen ist.

Kinostart von Phantastische Tierwesen 3 verschoben

Auch die Dreharbeiten zu Phantastische Tierwesen 3 befinden sich im vollen Gange. Das bedeutet, dass es für Warner Bros. bei der Neubesetzung von Grindelwald keine Zeit zu verlieren gilt. Der Kinostart der aufwendigen Blockbuster-Produktion wurde trotzdem verschoben: Statt November 2021 erwartet uns die Fortsetzung am 15. Juli 2022.

Laut Plan sollen danach noch zwei weitere Phantastische Tierwesen-Filme folgen. Es ist davon auszugehen, dass Mads Mikkelsen - sollte er den Part erhalten - auch in Teil 4 und 5 als Gellert Grindelwald zu sehen ist. Schließlich spielt die Figur im Hinblick auf die Zauberergeschichte und Dumbledores Schicksal eine entscheidende Rolle.

Wollt ihr Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald sehen?