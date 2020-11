Rettung des Harry Potter-Spin-offs: Jetzt stellt sich The Batman in den Weg

Das Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen braucht dringend einen neuen Grindelwald-Darsteller. Die offensichtlichste Lösung wird offenbar durch The Batman verhindert.

Johnny Depp ist nicht mehr Teil der Phantastischen Tierwesen-Reihe. Diese Meldung erreichte uns am Freitagnachmittag. Seitdem spekulieren die Fans, wie es mit dem Harry Potter-Spin-off weitergeht. Ein Ersatz wird dringend benötigt, immerhin haben die Dreharbeiten zu Phantastische Tierwesen 3 bereits angefangen.

The Batman verhindert Colin Farrells Grindelwald-Rückkehr

Der offensichtlichste Kandidat für die Rolle von Gellert Grindelwald wäre Colin Farrell. Schon im ersten Teil verkörperte er den bösen Zauberer, der erst in den letzten Minuten des Films sein wahres Gesicht (in Form von Johnny Depp) zeigte. Wie es aussieht, stellt sich nun jedoch The Batman der Phantastische Tierwesen-Rettung in den Weg.

Aus einem Bericht von Variety geht hervor, dass Colin Farrell aufgrund des DC-Films "sehr wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht", um als Ersatz einzuspringen. In The Batman, der aktuell gedreht wird, verkörpert er den Bösewicht Pinguin. Diese Rolle nimmt sehr viel Platz in seinem Terminkalender ein - vor allem in Zeiten von Corona.

© Warner Bros. Colin Farrell als Gellert Grindelwald in Phantastische Tierwesen

Erst kürzlich wurden die Dreharbeiten von The Batman aufgrund eines positiven Corona-Tests unterbrochen. Das bedeutet, dass sich die Schauspieler flexibel an Veränderungen des Drehplans anpassen müssen, was die gleichzeitige Arbeit an zwei Blockbustern, die in ihrer Produktion sehr viel Zeit verschlingen, deutlich verkompliziert.

Neuer Kinostart für das strauchelnde Harry Potter-Spin-off

Laut einer Stellungnahme von Warner Bros. wird die Rolle von Gellert Grindelwald in Phantastische Tierwesen 3 neu gecastet. Johnny Depp, der bisher nur eine Szene gedreht hat, soll trotzdem seine komplette Gage erhalten. Der Hollywood Reporter beziffert diesen Betrag als achtstellige Summe, also mindestens über 10 Millionen US-Dollar.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie Warner Bros. auf die Schnelle einen neuen Schauspieler findet, damit sich die Dreharbeiten den Fortsetzung nicht noch weiter Verzögerung. Der Kinostart wurde bereits verschoben. Anstelle im November 2021 kommt Phantastische Tierwesen 3 am 15. Juli 2022 in die US-amerikanischen Kinos.



Würdet ihr gerne Colin Farrell nochmal als Gellert Grindelwald sehen?