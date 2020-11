Johnny Depp-Ersatz: Neuer Grindelwald im Harry Potter-Spin-off steht offiziell fest

Johnny Depp ist nicht länger Teil von Phantastische Tierwesen 3. Warner Bros. hat nun offiziell den neuen Grindelwald-Darsteller im Harry Potter-Spin-off verkündet.

Wer ersetzt Johnny Depp als Gellert Grindelwald in Phantastische Tierwesen 3? Diese Frage beschäftigt seit dem Ausstieg des Schauspielers die Harry Potter-Fans. Viele wünschen sich Colin Farrell als Ersatz. Der erste große Name, der die Runde machte, war allerdings ein anderer: Mads Mikkelsen.

Phantastische Tierwesen 3: Mads Mikkelsen ist der neue Grindelwald

Wie Deadline berichtet, hat Warner Bros. das Grindelwald-Casting nun offiziell bestätigt. Mads Mikkelsen spielt den bösen Zauberer in Phantastische Tierwesen 3. In der Stellungnahme wird er als die erste Wahl für die Nachfolgen von Johnny Depp bezeichnet.

© Disney Mads Mikkelsen in Rogue One: A Star Wars Story

Mikkelsen hat in den vergangenen Jahren viele verschiedene Bösewichte in Hollywood verkörpert. Als Le Chiffre folterte Daniel Craigs James Bond in Casino Royale heraus, ehe er Doctor Strange das Leben schwer machte. Serienfans begeisterte er derweil als verführerischer Hannibal Lecter.

Seine Filmographie deckt fast alles ab: Von Blockbustern wie Rogue One: A Star Wars Story bis hin zu experimentelleren Unternehmungen vom Schlage Walhalla Rising. Zuletzt begeisterte Mads Mikkelsen in dem Drama Der Rausch, das dieses Jahr beim Toronto International Film Festival seine Premiere feierte.

Harry Potter-Spin-off: Fokus auf Grindelwald und Dumbledore

Die Dreharbeiten zu Phantastische Tierwesen 3 haben bereits begonnen. Mit Johny Depp wurde allerdings erst eine Szene gedreht. Nun muss sich die Produktion schnellstmöglich dem Schauspielerwechsel anpassen. Ein Wechsel, der dem angeschlagenen Harry Potter-Spin-off frischen Wind einhauchen könnte.

Besonders gespannt sind wir, wie Mikkelsens Grindelwald mit dem vom Jude Law verkörperten Dumbledore harmoniert. Die Beziehung der beiden Figuren spielt im nächsten Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe eine entscheidende Rolle.

Was bisher geschah

Weiterhin gehören Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams und Victoria Yeates zum Cast der Fortsetzung. David Yates kehrt als Regisseur zurück. Das Drehbuch stammt dieses Mal aus der Feder von J.K. Rowling und Steve Kloves.



Phantastische Tierwesen 3 startet am 14. Juli 2022 in den deutschen Kinos.

