Johnny Depps erster Film seit 3 Jahren: Neue Bilder zeigen Fluch der Karibik-Star in königlicher Rolle

In einem kommenden Historienfilm spielt Johnny Depp seine erste große Rolle seit drei Jahren. Jetzt sind neue Bilder daraus mit dem Star aufgetaucht.

Nach dem Prozess mit Amber Heard will Johnny Depp als Schauspieler langsam wieder zurück ins Rampenlicht. Seine erste Rolle seit drei Jahren hat er schon abgedreht. In dem französischen Historienfilm Jeanne du Barry spielt er die reale Figur König Ludwig XV. im 18. Jahrhundert. Jetzt sind neue Bilder von Depp aus dem kommenden Film aufgetaucht. Auf den Film müssen sich Fans wahrscheinlich noch länger gedulden.

Schaut hier noch einen Trailer zur letzten Johnny Depp-Rolle vor seinem neuen Film:

Minamata - Trailer (English) HD

Seht Johnny Depp in seiner ersten Rolle seit drei Jahren

Der Film von Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn basiert auf der wahren Geschichte von Marie Jeanne Bécu, die 1743 in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. In den letzten Lebensjahren von König Ludwig XV. wurde sie zu seiner Mätresse, was am Königshof einen Skandal auslöste.

Seht hier neue Bilder aus dem Film mit Depp in der Königsrolle:



Laut Collider bringt Netflix Jeanne du Barry 2023 zuerst in die französischen Kinos. Danach soll der Film erst 15 Monate später weltweit bei Netflix als Stream erscheinen. Deutsche Johnny Depp-Fans müssen sich also noch mindestens bis 2024 gedulden, um den Star in seiner ersten Rolle seit Jahren wiederzusehen.

Es kann aber sein, dass sich der Netflix-Deal laut Bloomberg nur auf Frankreich bezieht. Ein Kinoverleih könnte sich also die Rechte an Jeanne du Barry außerhalb von Frankreich sichern und den Film schon früher bei uns veröffentlichen.

Daneben bleibt weiterhin offen, ob Depp nochmal zu großen Blockbustern zurückkehrt. In den Drehbüchern für zwei weitere geplante Fluch der Karibik-Filme ist Jack Sparrow bislang nicht dabei. Für Produzent Jerry Bruckheimer ist eine Rückkehr von Depp in seiner Kultrolle aber nicht ausgeschlossen.

