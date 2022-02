"Beschissen großartig": Kritiken feiern Jackass Forever als einen der besten Filme des Jahres

Johnny Knoxville und Konsorten feiern mit Jackass Forever ihr Comeback. Mit Erfolg: Kritiker überschlagen sich mit Lob für das neue Abenteuer des lebensmüden Haufens.

"Ja, wirklich: 4 von 4 Sternen für Jackass Forever", schreibt die strenge Kritiker:innen-Seite RogerEbert.com über Johnny Knoxvilles neues Abenteuer. Sein brutalster Stunt in der Jackass-Geschichte hat sich also gelohnt. Die ersten Kritiken feiern Jackass Forever als einen der besten Filme des Jahres.

"Ich habe mich heiser gelacht": Grandiose Kritiken für Johnny Knoxvilles Jackass Forever

Das scheint vor allem daran zu liegen, dass Knoxville und Jackass-Produzent Jeff Tremaine kreischend komischen, ehrlichen, pubertären Spaß mit den besten Stunts der Jackass-Geschichte abliefern. So berichtet der Rolling Stone :

Jackass Forever ist mehr vom Gleichen: Peniswitze, verrückte Stunts und Körperverletzung. Weshalb es beschissen großartig ist.

Besondere Beachtung finden dabei die abwechslungsreichen und natürlich durch und durch pubertären Mutproben, zu denen etwa Skorpionbisse in die Lippe, die menschliche Kanonenkugel (immer ein Klassiker) oder das Malträtieren menschlicher Hoden durch Eishockeyspieler und Boxprofis zählen. Collider schreibt:

[Die Jackass-Crew besitzt] besonderen Scharfsinn, gerade in ihrer ewigen Mission, sich selbst zu erniedrigen, mit paradox vielen hochkarätigen Ideen für Schüsse in die Weichteile. Nicht alle Witze fallen gleich aus: Sie sind sogar unglaublich vielseitig.

Manche Kritiker:innen zeigen sich von der puren Freude des "sich überschlagenden, Tränen-im-Gesicht-Lachanfalls" (Rolling Stone) auch derart überrascht, dass sie ihre überschwängliche Kritik für einen derart sinnbefreiten und derben Film als fröhliches Grundsatzargument ins Feld führen (via Slashfilm ):

Das Einzige, worauf eine Kritik zu diesem Film hinausläuft, ist, dass ein Kritiker in die Fußstapfen von Roger Ebert treten und entscheiden muss, ob er ehrlich zu sich selbst sein und zugeben kann, dass er sich bei dem Film heiser gelacht hat. Lesende, dies ist diese Rezension von "Jackass Forever", denn ich bin dieser Kritiker.

Ein besonders schöner Punkt für viele Kritiker ist dabei der Sinn von Gemeinschaft zwischen den Akteuren. Gerade im Licht der dank fortschreitendem Alter langsam endenden Stunt-Karrieren wird daraus ein nostalgisches Gefühl (via Empire ):

Die Jackass-Filme sind ebenso ein Beispiel für lebenslange Freundschaften wie für Körperflüssigkeiten und dumme Mutproben. [...] Es herrscht eine seltsame Poesie [...]: Die Erinnerung daran, dass die alternden Jackass-Mitglieder nicht unverletzlich sind.

Einige Kritiker halten Jackass Forever für absolut unangemessen

© Dickhouse Productions Nacktheit und Gelächter: Ein typischer Stunt in Jackass Forever

Für diese Breitseite an positiver Kritik gibt es nur wenige Gegenbeispiele. Der Hollywood Reporter aber etwa stellt fest:

Es ist besonders enttäuschend, zu sehen, dass Knoxville, der sein Talent in anderen Projekten unter Beweis gestellt hat, sich immer noch auf solche Albernheiten einlässt. Er muss zwar sehr gut bezahlt werden und scheint sich prächtig zu amüsieren. Aber das Alter, in dem er sich solchen Stunts wie dem "Flug des Ikarus" unterziehen sollte, bei dem er mit Flügeln aus einer Kanone geschossen wird, hat er längst überschritten.

Gefallen an Jackass Forever zu finden ist ganz offenbar keine rationale Sache: Der bübische Humor von Jackass-Größen wie Knoxville, Chris Pontius, Jason 'Wee Man' Acuña oder Steve-O ist weder große Kunst noch Armutszeugnis. Er ist einfach eine Frage des Geschmacks. Wer ihn teilt, wird sich schlapplachen.

Wann kommt Jackass Forever in Deutschland in die Kinos?

Ob das auch für euch gilt, könnt ihr schon bald herausfinden. Jackass Forever läuft am 10. März 2022 in deutschen Kinos an.

