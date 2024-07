Joker 2-Trailer bringt extrem tragische Figur aus The Dark Knight zurück – ihr steht ein schreckliches Schicksal bevor

Der neue Trailer zu Joker 2 wartet mit einer überraschenden Enthüllung auf. Vielen Fans dürfte diese jedoch nicht aufgefallen sein. Deshalb werfen wir nochmal einen genauen Blick in die DC-Vorschau.

Joker: Folie à deux ist der nächste vielversprechende DC-Film, der sich auf der großen Leinwand ankündigt. Uns erwartet jedoch keine klassische Fortsetzung: Ausgehend vom neuesten Trailer finden wir uns in einem albtraumhaften Musical-Wahnsinn wieder, während der titelgebende Bösewicht auf Harley Quinn trifft.

Die von Lady Gaga gespielte Dr. Harleen Quinzel ist nicht die einzige bekannte Figur aus den Batman-Comics, die in Joker: Folie à deux vorbeischaut. Der neue Trailer verrät den Auftritt eines weiteren tragischen Bösewichts, den wir im Kino zuletzt in The Dark Knight im Live-Action-Kontext gesehen haben: Harvey Dent aka Two-Face.

Joker 2-Trailer überrascht mit Harvey Dent: Wird sich der Anwalt auch in den Bösewicht Two-Face verwandeln?

Moment, Harvey Dent? Der war im Trailer doch gar nicht zu sehen! Das stimmt, aber er war definitiv zu hören, wie die Untertitel des Videos verraten. "Sie glauben, Arthur Fleck wäre so etwas wie ein ... Märtyrer. Aber das ist er nicht. Er ist ein Monster." Dieser Satz wird niemand Geringerem als Harvey Dent zugeordnet.

Dent wurde 2008 in The Dark Knight von Aaron Eckhart verkörpert und entpuppte sich als eine der tragischsten Figuren des Films. Wir lernen ihn als aufstrebenden Anwalt kennen, der daran glaubt, das vom Verbrechen verseuchte Gotham City in einen besseren Ort verwandeln zu können. Doch dann kommt alles ganz anders.

Obwohl Dent als strahlender Hoffnungsträger eingeführt wird, der mit seinem Idealismus Gothams verwegenen Gestalten trotzt, sorgen mehrere Rückschläge sowie eine bittere Verlusterfahrung dafür, dass der weiße Ritter an seinem Schmerz zerbricht und sich – mit ein bisschen Beihilfe des Jokers – in den Schurken Two-Face verwandelt.

Wie Joker: Folie à deux die Harvey Dent-Geschichte adaptiert, ist bisher unklar. Selbst der Schauspieler hinter den Worten im Trailer ist noch nicht bekannt. Slashfilm spekuliert, dass der aus Der denkwürdige Fall des Mr Poe bekannte Harry Lawtey aufgrund seines passenden Äußeren den Part in der DC-Fortsetzung übernehmen könnte.

Harvey Dent in Live-Action: Bisher gibt es drei Schauspieler, die Harvey Dent in Live-Action-Projekten aus dem DC-Universum verkörpert haben. Neben Aaron Eckhart in The Dark Knight gehören dazu Grumpy-King Tommy Lee Jones in Batman Forever und Nicholas D'Agosto in der DC-Serie Gotham.

Harvey Dent-Comeback: Wann startet Joker 2 im Kino?

Spätestens am 3. Oktober 2024 werden wir erfahren, welcher Schauspieler Harvey Dent in Joker: Folie à Deux zum Leben erweckt. Dann startet der heiß erwartete DC-Blockbuster in den deutschen Kinos. Und wer weiß, vielleicht erleben wir direkt auch die tragische Verwandlung in Two-Face.