Parasite siegt: Alle Gewinner beim Oscar 2020 im Überblick

Parasite gewinnt den Oscar für den Besten Film und das über Konkurrenz wie 1917, Joker und Once Upon a Time in Hollywood. Seht hier die Liste der Gewinner der Academy Awards 2020.