Joko verliert schon in Folge 2: Wer stiehlt mir die Show bekommt neuen Moderator und ihr kennt ihn aus LOL

Nach einer turbulenten Folge von Wer stiehlt mir die Show? wurde ein Rekord gebrochen. Ein beliebter Comedian konnte sich gegen alle die gesamte Konkurrenz durchsetzen.

In der zweiten Folge von Wer stiehlt mir die Show? ging es für Joko Winterscheidt wieder ans Eingemachte. Nachdem er sich letzte Woche von Rea Garvey mit nur einer Münze einschüchtern ließ, musste er sich diesmal gegen Teddy Teclebrhan mit drei Münzen verteidigen – und zog den Kürzeren.

Stromausfall und Telefonstreiche sorgten für kreative Unterhaltung

Nach den "leichten Fünf" nahm die Show wieder ihren gewohnten Lauf, doch diesmal ließ Joko seiner Kreativität freien Lauf. Bereits in der zweiten Kategorie mussten die vier Kandidat:innen auf Fahrrädern in die Pedale treten, um Strom für das Studio zu erzeugen und einen Song zu erraten, der langsam anläuft.

Das wohl größte Highlight war die Kategorie "Hallo? Wer quizz'n da?", bei der die Kandidat:innen Freunde oder Verwandte einer anderen Person anrufen und sich als diese Person ausgeben mussten. So schaffte es Teddy Teclebrhan, den Vater von Rea Garvey anzurufen und ihn so gut zu imitieren, dass er am Ende sogar auf die Knie ging, um zu beten.

Weitere TV-News:

Teddy Teclebrhan setzte sich gegen alle durch

Nach und nach lichtete sich das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten: Zuerst musste die Wildcard Derya gehen, die wie in der letzten Folge in eine Variante von Das Sommerhaus der Stars einziehen musste. Ihr folgte Rea Garvey und schließlich musste sich auch Heike Makatsch in einem spannenden Halbfinale geschlagen geben.

Damit stand Teddy Teclebrhan zum ersten Mal (als Rückkehrer) im Finale und setzte Joko schnell unter Druck. Bereits nach der ersten Frage lag der Comedian in Führung und ließ Joko nicht mehr vorbei. Bei der letzten Frage wusste Joko schließlich nicht, wer Siddhartha Gautama war und überließ Teddy Teclebrhan die Moderation der nächsten Ausgabe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Auch die Fans freuen sich schon auf die nächste Folge, in der Teddy moderieren wird. "Finally Das wird so geil werden", schreibt eine Person auf Instagram, während eine andere Person schreibt: "Wie ich mich auf Sonntag freue!".

Wie ihr Wer stiehlt mir die Show? schauen könnt

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer Joyn Plus+ abonniert hat, kann die neueste Folge sogar eine Woche vorher sehen und alle älteren Folgen nachholen.