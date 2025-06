Jonathan Bailey verrät fantastische Bridgerton-Neuigkeiten – zu Staffel 4 und seiner Zukunft bei dem Netflix-Hit

Die 4. Staffel Bridgerton steckt mitten in ihren Dreharbeiten und Anthony-Darsteller Jonathan Bailey plaudert genau das heraus, was Fans des Netflix-Hits hören wollen.

Zu Netflix' Erfolgsserie Bridgerton entsteht aktuell Staffel 4. Sie wird das nächste Geschwisterkind im 19. Jahrhundert so romantisch wie möglich unter die Haube bringen. Das zumindest deutet Jonathan Bailey jetzt schon an, der die 2. Staffel als Anthony Bridgerton anführte.



Jonathan Bailey teast Staffel 4 von Bridgerton an – und seine Zukunft bei der Neflix-Serie

Alles, was wir zur 4. Staffel von Bridgerton wissen, verspricht jetzt schon eine große Cinderella-Liebesgeschichte, wenn Benedict Bridgerton (Luke Thompson) bei einem Maskenball auf die mysteriöse Sophie trifft (Yerin Ha spielt gerade in einer anderen Netflix-Serie mit). Da sich jede Staffel der Historien-Romantikserie einem anderen Geschwisterkind des Bridgerton-Clans widmet, werden aber auch die meisten von Benedicts Brüdern und Schwestern zurückkehren – darunter Jonathan Baileys Familienoberhaupt Anthony Bridgerton mit seiner Frau Kate (Simone Ashley).

In einem großen Porträt beim Hollywood Reporter sprach der Schauspieler, der gerade im Kino mit Wicked 1 und 2 sowie Jurassic World 4: Die Wiedergeburt zum Star aufsteigt, Klartext zu seiner Zukunft bei der Netflix-Serie. Jonathan Bailey plant nicht, Bridgerton je zu verlassen:

Ich war nie jemand, der einfach 'Danke und tschüss' sagt. Das liegt nicht in meiner Natur. Ich fühle einen echten brüderlichen Stolz [im Hinblick auf die kommenden Staffeln].

Mit seiner Aussage nimmt er indirekt auf Regé-Jean Page Bezug, der in der Netflix-Serie Simon Basset, Duke of Hastings, spielte und nach seiner Hauptrolle in Staffel 1 ausstieg. Auch Daphne-Darstellerin Phoebe Dynevor setzte den traurigen Bridgerton-Trend fort und verschwand nach Gastauftritten in Staffel 2 in Staffel 3 völlig. Diesen Weg will Jonathan Bailey offenbar nicht gehen. Hoffen wir also, dass der Bridgerton-Drehplan sich weiterhin mit seiner abhebenden Karriere vereinbaren lässt.

"Das ist kein Spoiler, oder?": Jonathan Bailey über den Staffel 4-Dreh von Bridgerton

In Staffel 4 ist uns die Rückkehr von Traumpaar "Kanthony" (Kate und Anthony) auf jeden Fall schon sicher. Die neuen Folgen tappen offenbar nicht in die vorige Falle, dass Figuren bei wichtigen Bridgerton-Ereignissen fehlen. Denn Jonathan Bailey verplapperte sich fast:

Ich habe am Montagmorgen eine Hochzeit gedreht ... [hält mitten im Satz inne]. Die Leute wissen, dass Menschen in Bridgerton heiraten – das ist kein Spoiler, oder?

Obwohl es zuletzt in Staffel 3 gleich zwei Bridgerton-Hochzeiten gab (von Colin mit Penelope sowie Francesca mit Michael Stirling), liegt nahe, dass Bailey von der Eheschließung der neuen Hauptfiguren Benedict und Sophie spricht. Aber wer weiß: Vielleicht geht ja auch Mama Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) eine neue Verbindung ein, nachdem zuletzt mit Lord Marcus Anderson (Daniel Francis) die romantischen Funken flogen?

