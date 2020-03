Jughead-Tod geklärt: Riverdale wird jetzt langweilig - und das ist großartig

Die neue Folge klärt die größten Fragen. Für andere Serien als Riverdale wäre das eine Katastrophe. Aber die öde Phase kommt gerade recht. Riverdale kann endlich Soap sein.

Den Ausnahmezustand erhob Riverdale in den letzten Staffeln zur Regel. Zeit für Schule, Freunde und Hobbies, das wahre Leben, blieb den Figuren kaum. Immer kam irgendein Gargoyle-König, Serienkiller, Sektenführer oder Bandenkrieg dazwischen. Im Pop's Diner wurden mehr Menschen angeschossen als Milkshakes getrunken.

Archie, Betty, Vroni und Juggy sehnen sich nach Normalität, wer kann es ihnen verdenken. Und selbst auf den Verdacht, naiv zu wirken: Es sieht ganz danach aus, als stehen uns bis zum Ende der Staffel im Mai einige richtig schön langweilige Folgen bevor. Diesen Weg schlägt Riverdale offenbar bewusst ein.

Gestern erreichte das Corona-Virus auch Riverdale. Die Dreharbeiten der Serie wurden unterbrochen, nachdem sich ein Crewmitglied infiziert hatte. Damit steht Riverdale nicht alleine da, die Corona-Krise betrifft sämtliche Lebensbereiche und greift auch auf Film- und Serienproduktionen über. (Hier unsere Corona-Übersicht zu den Folgen)

Denn viel früher als vermutet lösten die Autoren das Rätsel um Jughead. Auch die Aufklärung des genauen Hergangs der Täuschung und Kampf der Clique gegen die intrigante Donna Sweett füllte lediglich eine Episode und eben nicht den Rest der Staffel. So fühlte sich Folge 16 The Locked Room wie ein vorgezogenes Finale an, in dem Jughead in Sherlock-Manier die Prepschool-Verschwörung in einem Handstreich aufklärte.

In aller Kürze: Das steckt hinter der Jughead-Verschwörung

Das ist eine sehr vereinfachte Zusammenfassung der Auflösung:

Die Stonewall-Schüler wurden von Francis DuPont zum Mord an Jughead getrieben.

Ein Verfahren, das er seit Jahrzehnten anwendet, um neue Ghostwriter für die Baxter Brothers-Bücher zu finden.

Wer den Buchvertrag will, muss den perfekten Mord begehen und sich damit zum Erpresseropfer für DuPont machen.

Auch die Stonewall-Schüler um Donna suchten sich ein Opfer aus: Jughead.

Die erfolgreiche Ausführung verhinderte lediglich Jugheads dicker Mützenstoff.

Gleichzeitig spielte Donna im Hintergrund ihr eigenes Theaterstück: Sie ist die Enkelin eines der früheren Opfer von DuPont: Jane Dallas Brown, die die Figur Tracy True erfand.

Donnas Racheplan: DuPont töten und die Tracy True-Bücher zurück in die Familie holen.

Wie geht es jetzt weiter? Der Abschluss wartet

Als alle Übeltäter überführt oder aus der Welt geschafft sind, passiert dann das Unglaubliche: In Riverdale gibt es keine Probleme mehr. Jedenfalls keine, die das Leben der Hauptfiguren in Gefahr bringen.

© The CW Riverdale

Der Weg von Archie, Betty, Vroni und Juggy führt bei solchen Gelegenheiten stets direkt ins Pops, wo das Milkshake-Anstoßen dann immer durch irgendwen oder irgendwas gestört wird. Das ist ein Naturgesetz. Aber diesmal greift es nicht.

Mehr dazu: Riverdale läuft vor seinem größten Problem davon

Ab April, wenn die Staffel weitergeht, arbeitet die Clique wie ihre Altersgenossen an den Schulabschlüssen, denn die Highschool endet. Für wenige Wochen wird Riverdale dann zu einer normalen Soap mit vergleichsweise trivialen Fragen wie:

Hat die vorgespielte Liebe zwischen Betty und Archie echte Gefühle ausgelöst?

Übersteht die Freundschaft die unterschiedlichen Zukunftsaussichten- und Pläne?

Gelingt die Schulaufführung von Kevin (in der kommenden Musical-Episode)?

Das mag im Vergleich mit vorgespielten Morden und Sektenführern etwas öde klingen, aber so eine Phase kommt jetzt genau richtig, denn schocken kann Riverdale inzwischen eigentlich nur noch mit Langeweile. Die Serie wird zum Ruhepol, den auch die Zuschauer brauchen können.

Oder wünscht ihr euch den gewohnten Krawall in Riverdale?