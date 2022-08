Jurassic World 3: Niemand braucht eine 14 Minuten längere Fassung, aber sie kommt trotzdem

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter war eine 146 Minuten lange Enttäuschung, aber das reicht offenbar nicht, wie neue Infos einer längeren Fassung zeigen.

Saß wirklich irgendjemand bei Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter im Kino und dachte: Ich wünschte, dieser Film wäre 14 Minuten länger! Dann meldet euch bitte hier in den Kommentaren. Das Finale der Dino-Trilogie mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard umfasste in der Kinofassung bereits 146 Minuten und egal, ob man den Blockbuster nun mag oder nicht: Das ist eine deftige Länge, wenn es um die achtsame Verwaltung der eigenen Lebenszeit geht. Trotzdem wird noch diesen Monat eine Extended Edition des Dino-Abenteuers veröffentlicht und mittlerweile gibt es Details dazu.

Schaut euch den Prolog von Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter an

Jurassic World 3: Dominion - Prolog (English) HD

Die Extended Edition von Jurassic World: Ein neues Zeitalter kommt am 25. August

In einer Pressemitteilung hat Universal Infos zur alternativen Fassung des Blockbusters veröffentlicht. So bietet die längere Fassung von Ein neues Zeitalter:

14 Minuten noch nie gesehenes Filmmaterial, darunter

ein alternativer Anfang,

mehr Dinosaurier,

mehr Action.



Mit dem alternativen Anfang könnte der Prolog gemeint sein, wir alle sollten aber unsere Gebete sprechen, dass es sich bei den 14 Minuten nicht um mehr Heuschrecken-Content handelt.

Die neue Fassung erscheint als Jurassic World: Ein neues Zeitalter Extended Edition am 25. August im deutschen Handel und zwar als 4K Ultra HD Disc, Blu-ray und als digitale Version. Neben der Langfassung bietet die Edition Extras zur Entstehung und den Kurzfilm Battle at Big Rock, der es in unserem Ranking der besten Jurassic-Filme auf einen höheren Rang schaffte als Ein neues Zeitalter.

Ebenfalls am 25. kommt die reguläre Fassung auf 4K-Disc, Blu-ray und DVD ins deutsche Heimkino (bei Amazon *).

Das Dino-Abenteuer ist schon in der Kurzfassung der längste Jurassic-Film

Jurassic World 3 ist mit seinen 146 Minuten bereits der Rekordhalter der Reihe. Hier gibt's die Länge der Filme nochmal zum Vergleich:

Jurassic Park - 128 Minuten

- 128 Minuten Vergessene Welt: Jurassic Park - 129 Minuten

- 129 Minuten Jurassic Park III - 92 Minuten

- 92 Minuten Jurassic World - 124 Minuten

- 124 Minuten Jurassic World: Das gefallene Königreich - 128 Minuten

- 128 Minuten Jurassic World: Ein neues Zeitalter - 146 Minuten

Das Publikum wurde davon (oder von den furchtbaren Kritiken) offenbar nicht abgeschreckt. Mit einem Einspielergebnis von über 960 Millionen Dollar weltweit haben die Dinos an den Kinokassen zuletzt Doctor Strange in the Multiverse of Madness überholt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.