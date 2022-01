Es gibt einen neuen rasanten Clip zu Jurassic World 3. Einen Trailer haben wir immer noch nicht, dafür einen Raptor und einen T-Rex in wunderschöner Schneelandschaft.

Das größte Dino-Spektakel des Jahres spannt uns auf die Folter. Es gibt immer noch keinen Trailer zu Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, und das ein halbes Jahr vor dem Kinostart. Stattdessen wirft uns die Promokampagne des Films seit Monaten kleine (wenn auch bildgewaltige) Jurassic-Brocken vor die Füße.

Diesmal kriegen wir einen Werbespot für die kommenden Olympischen Winterspiele bzw. der Übertragung der Wettkämpfe.Star-Ski-Läuferin Mikaela Shiffrin liefert sich in dem Clip ein Wettrennen gegen Star-Raptor Blue. Und ein T-Rex schaut auch noch vorbei. Okay, nehmen wir. Besser als nichts! In der Not frisst der Teufel fliegen.

Hier ist der neue Clip zu Jurassic World 3 im Winter-Setting

Jurassic World Dominion - Winter Olympics Trailer (English) HD

Hier ist der bisher längste Clip zu Jurassic World 3

Jurassic World 3: Dominion - Prolog (English) HD

Worum geht es in Jurassic World 3?

Alle wichtigen Infos zu Jurassic World 3 findet ihr in unserem Übersichtsartikel. Hier die Kurzfassung zu dem heißerwarteten Dino-Fest:

Folgende Informationen zur Handlung sind bekannt oder wurden angedeutet:

Trevorrow beschreibt den Film als Wissenschaftsthriller.

Nach den Ereignissen in Das gefallene Königreich dringen Dinos in die Lebensräume der Menschen. Der Kurzfilm Battle at Big Rock und das Motion Comic A Rising Tide thematisieren das bereits. Dinosaurier sind nun nicht mehr nur im Park - jetzt sind sie überall.

Es soll kein Krieg von Menschen gegen Dinosaurier erzählt werden. Das schloss Trevorrow in Interviews aus.

erzählt werden. Das schloss Trevorrow in Interviews aus. Jeff Goldblum wiederum deutete an, dass auch die globalen Auswirkungen von COVID-19 Einfluss auf die Story haben würden (via Jurassic Outpost ).

Wann startet Jurassic World 3 im Kino?

Ob Chris Pratt dem Atrociraptor zum Opfer fällt, erfahren wir am 9. Juni 2022. Dann kommt Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ins Kino.