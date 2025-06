Jurassic World 4-Fans deuten ein Element des kommenden Dino-Abenteuers auf versaute Weise um – und jetzt reagierte auch der betroffene Star Jonathan Bailey auf bestmögliche Weise.

In zwei Wochen startet Jurassic World 4: Die Wiedergeburt im Kino und wird alte Regeln brechen und neuen Mutanten entfesseln. Aber schon bevor die völlig neue Besetzung auf der Leinwand versucht, wertvolle Dino-DNA einzusammeln, greift ein Internet-Phänomen um sich, auf das der im Film eine Brille tragende Jonathan Bailey nun reagierte.



Jurassic World 4-Fans sind besessen von Jonathan Baileys Brille

Neben Scarlett Johansson (Black Widow) als Soldatin Zora Bennett wird auch Jonathan Bailey (Bridgerton) in Gareth Edwards Jurassic World 4 auf die neue Insel geschickt, auf der die Dinosaurier-Forschung einst begann. Für ein Heilmittel sollen sie Proben der größten Monster heimbringen. Die genaue Handlung vom siebenten Teil der Jurassic-Reihe könnte einigen Fans aber kaum weniger interessieren, wenn sie sich stattdessen begeistert an der Brille von Jonathan Baileys Figur reiben können. Mittlerweile geht hier eine ganz bestimmte versaute Formulierung viral, aber seht selbst:

Ich liebe Kino (und Jonathan Bailey und seine ungezogene kleine Brille).

Jonathan Bailey ist sich bewusst, dass die Leute sich nach ihm mit seiner ungezogenen kleinen Brille sehen.

Jonathan Bailey ist wirklich der König ungezogener kleiner Brillen.

Ich muss wissen, ob Jonathan Bailey bei diesem Auftritt auf eine Referenz zu ungezogenen kleinen Brillen reagiert hat.

Die eigentlich abwertende, aber hier zur Erregung umgedeuteten Wortfolge der "slutty little glasses" existiert tatsächlich schon länger. Sie wurde bereits in der Vergangenheit von Fans in einem sexuell erregten Kontext benutzt, um gutaussehende Stars mit kleinem oder dünnem Brillengestell zu kommentieren. Jetzt hat auch der betroffene Jonathan Bailey aus Jurassic World 4 selbst darauf reagiert.

Jonathan Baileys preist die Leidenschaft für Sehhilfen in Jurassic World: Die Wiedergeburt

Entertainment Tonight hat Darsteller Jonathan Bailey am roten Teppich abgefangen, um ihn auf das versaute Phänomen seiner Jurassic World 4-Brille anzusprechen – worauf der Star charmant reagierte:

Slutty little glasses? Darf man das S-Wort überhaupt sagen? Hört mal: [Internetpersönlichkeit] Blakely Thornton hat sich das ausgedacht. Also Urheberrecht, wem Urheberrecht gebührt. Ich freue mich, dass Menschen eine Hormon-Explosion haben, die an optische Sehhilfen geknüpft sind. Brillen können viel ausrichten – also lasst uns den 'Sommer der ungezogenen kleinen Brillen' haben.

Seit Bridgerton schart Jonathan Bailey eine leidenschaftliche Fangemeinde um sich, weshalb er der Netflix-Serie auch treu bleiben will, wenn seine Kinokarriere mit Filmen wie Wicked und Jurassic World abhebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

