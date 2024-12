Kaley Cuoco konnte wegen dieses Satzes in The Big Bang Theory nicht aufhören zu weinen: Die Tränen in der Szene sind echt

Eine besondere The Big Bang Theory-Szene hat Kaley Cuoco emotional fertig gemacht. In dem rührenden Moment zwischen Penny und Leonard sind dadurch ihre echten Gefühle zu sehen.

In The Big Bang Theory gingen die großen Gefühle in der Beziehung von Penny (Kaley Cuoco) und Leonard (Johnny Galecki) zuerst von dem Physiker aus. Er war es in Staffel 3, der zuerst den Satz "Ich liebe dich" aussprach, zu dem sich Penny viel länger nicht überwinden konnte.

Als es dann in Staffel 6 soweit war, fiel die Szene umso emotionaler aus. Wie Cuoco erklärte, waren die Gefühle in dem Moment nicht gespielt, sondern real.

Kaley Cuoco musste nonstop weinen bei großer Penny-Szene in TBBT

In einem Interview mit TVLine von 2012 sprach die Schauspielerin nach der Ausstrahlung der 8. Folge von Staffel 6 mit dem deutschen Titel Das Rätsel der 43 über den großen Moment:

Ich weinte, als ich am Tisch vorlas. Ich habe bei der Probe geweint. Ich weinte im Durchlauf. Deshalb musste ich eine so lange Pause machen, weil ich dachte: 'Wenn ich meine Augen schließe, laufen mir einfach Tränen über das Gesicht', und ich wollte, dass es angestauter aussieht. Ich dachte: 'Oh, das werden sie [im Schnitt] verkürzen', aber sie haben alles drin gelassen. Ich schätze, es hat ihnen gefallen.

Die Tränen, die in der Szene bei Penny zu sehen sind, waren also echte Gefühle von Kaley Cuoco. Hier könnt ihr euch den Moment dazu im Original nochmal anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie geht es im The Big Bang Theory-Universum in Zukunft weiter?

Nach dem Ende der Hauptserie und dem Spin-off Young Sheldon ist die neuste Serie in dem Franchise der Ableger Georgie & Mandy's First Marriage. Außerdem wird angeblich an einem TBBT-Reboot gearbeitet, zu dem es noch keine genaueren Details gibt.

Alle 12 Staffeln TBBT könnt ihr aktuell bei Netflix und Amazon Prime in der Streaming-Flat schauen.