Kaulitz & Kaulitz Staffel 2 bei Netflix: Jetzt steht der Starttermin offiziell fest

Deutschland kann gar nicht genug von den Kaulitz-Zwillingen Bill und Tom bekommen. Vor allem ihr luxuriöses Hollywood-Leben interessiert viele brennend. Jetzt hat Netflix verraten, wann die zweite Staffel von Kaulitz & Kaulitz startet.

Bill und Tom Kaulitz sind die wohl bekanntesten Zwillinge Deutschlands. Mitte der 2000er wurden sie als freche Teenieband Tokio Hotel berühmt und konnten sich sogar zu internationalen Superstars mausern. Kein Wunder, dass Netflix den Promi-Geschwistern mit Kaulitz & Kaulitz eine eigene Doku-Soap spendiert hat. Jetzt ist bekannt, wann die zweite Staffel startet. Fans müssen nicht mehr lange warten.

Kaulitz & Kaulitz: Dann startet Staffel 2

Vor ca. einem Jahr war es so weit: Im Sommer 2024 brachte Netflix die Doku-Soap Kaulitz & Kaulitz heraus. In der Show zeigten sich Bill und Tom extrem unverblümt und gewährten Einblicke in ihren luxuriösen, aber auch chaotischen Alltag in Hollywood. Ein Jahr später gibt es endlich den heißersehnten Nachschub für die Fans: Am 17. Juni 2025 startet Kaulitz und Kaulitz auf Netflix in die zweite Staffel.

Mehr Kaulitz-News:

Bill und Tom so privat wie nie: Darum geht es in der zweiten Staffel von Kaulitz & Kaulitz

Bill und Tom feiern aktuell eine richtige Renaissance in Deutschland. Während sie vor 20 Jahren als freche Rockmusiker durchstarteten und deshalb häufig mit Ablehnung und Kritik zu kämpfen hatten, gelten die beiden Brüder heute als beliebte TV-Persönlichkeiten, die in jeder Show gern gesehene Gäste sind. Inzwischen zählen sie zu den wohl berühmtesten Deutschen überhaupt, leben im schicken Los Angeles und verkehren mit den A-Promis Hollywoods. Kein Wunder: Tom Kaulitz ist seit 2019 mit Supermodel Heidi Klum verheiratet, die in den USA als absoluter Megastar gilt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trotz Promi-Status bleiben die beiden total nahbar: Besonders Bill liebt es, aus dem Nähkästchen zu plaudern und seine Fans mit pikanten Storys über sein Liebesleben zu versorgen. Auch in der zweiten Staffel von Kaulitz & Kaulitz wird es wieder zahlreiche private Einblicke in ihren Alltag geben. Doch auch in Hollywood läuft nicht alles glatt: Die Geschwister geraten wegen privater Probleme aneinander und Bill hat mit Liebeskummer zu kämpfen. Außerdem zeigen sie, wie turbulent der Alltag auf Tour ist.

Bettgeflüster: Warum Bill Kaulitz jeden Tag ein Date hat

Kaulitz & Kaulitz: So kannst du die Show streamen

Die erste Staffel von Kaulitz & Kaulitz kann auf Netflix gestreamt werden. Alle 8 Folgen stehen auf Abruf bereit.