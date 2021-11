Keanu Reeves bettelt seit Jahren um Rückkehr in DC-Horror: Zum Glück, denn es ist seine beste Rolle

Während die Welt auf Matrix 4 wartet, wünscht sich Keanu Reeves einen 2. Teil für seinen besten Auftritt. Die unvergessene DC-Horror-Rolle stellt selbst Neo in den Schatten.

Ich freue mich tierisch auf Matrix Resurrections. Keanu Reeves als Neo war einer meiner größten Helden, seit ich den ersten Matrix im Alter von 13 Jahren gesehen habe. Die neuen Infos zum Sci-Fi-Kracher faszinieren mich umso mehr. Aber es gibt eine Reeves-Rolle, die ich noch mehr liebe und in einer Fortsetzung sehen will: Seinen Auftritt im DC-Horror Constantine als desillusionierter Exorzist. Und dem Schauspieler geht es offenbar genauso.

Keanu Reeves wünscht sich erneut Rückkehr zu seiner DC-Horror-Rolle

Das zeigte er erst kürzlich wieder in einem Interview mit Esquire : "Ich habe es geliebt, Constantine zu spielen [und] würde es gerne wieder tun", beantwortet er die Frage zu einer möglichen Rückkehr. Das ist nichts Neues: Schon 2019 wurde er im Variety-Podcast The Big Ticket zu der einen Rolle befragt, in die er gerne erneut schlüpfen würde. Ohne zu zögern, sagte er:

Ich wollte immer John Constantine noch einmal spielen. Ich liebe diese Welt und diese Figur. Ich hatte einfach unglaublichen Spaß mit diesem Charakter.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Constantine an:

Constantine - Trailer (Deutsch)

DC-Horror Constantine zeigt Keanu Reeves in seiner besten Rolle

Auch zwischen diesen beiden Zeitpunkten hat er häufiger durchblicken lassen, wie sehr er an dem DC-Exorzisten hängt. Seine Begeisterung ist verständlich: Noch vor Neo oder John Wick ist John Constantine der Höhepunkt seiner Karriere.

Den zwischen Himmel und Hölle operierenden Dämonenschreck setzt Reeves genial um. Seine Figur ist komplex, hadert mit ihrem Schicksal und wütet gegen die übernatürlichen Mächte, die das menschliche Dasein beeinflussen. Das gute Herz versteckt sein Constantine hinter einer fast ekelhaften Schroffheit. Seine rasende Verbitterung packt mich mehr als Neos Selbstzweifel oder John Wicks erkalteter Schmerz.

Genau wie letzterer hat Reeves DC-Figur aber auch die besten Eigenschaften des Actionfilm-Einzelgängers: Sie kann kompetent, kalt und effizient sein. Doch was bei Wick Resultate des Jobs sind, ist bei John Constantine Schicksal. Er hat keine Arbeit, er hat nur eine Bestimmung, und sie frisst ihn auf. Selbst wenn er Dämonen mit gesegneten Kugeln durchlöchert, wirkt es wie eine (äußert unterhaltsame) Bürde.

Reeves' bekannteste Rolle: Erste Gedanken zum Matrix 4-Trailer

Matrix Resurrections - Erste Gedanken zum Trailer

Schmerz und Lässigkeit der Rolle wirken auch deshalb so gut, weil die Filmwelt ihnen eine perfekte Grundlage bietet: Mit Dämon:innen, Weltenwandler:innen, Drachenfeuer, Engeln und engelsuchenden Tattoos, Katzen und Badewannen als Transportmittel in die Hölle oder einer einzigartigen Tilda Swinton als Gabriel hat Regisseur Francis Lawrence (Die Tribute von Panem) eine unglaublich reichhaltige, neue Welt geschaffen, in die ich gern zurückkehren will. Aber wann?

Wann kommt Constantine 2 mit Keanu Reeves in seiner DC-Rolle?

Leider sieht es momentan nicht so aus, als würden Keanu Reeves' Wünsche (und meine) in nächster Zeit erhört. Constantine erzielte im Kino nur ein durchschnittliches Einspielergebnis (via Box Office Mojo ) und erhielt äußerst lauwarme Kritiken (via Rotten Tomatoes ). Die nach 13 Folgen abgesetzte Constantine-Serie half dem Plädoyer für einen zweiten Teil auch nicht wirklich.

Eine weitere Serien-Idee von Fantasy-Meister Guillermo Del Toro verlief völlig im Sande. Teufel-Darsteller Peter Stormare schien zwar kürzlich Constantine 2 anzuteasen, seitdem fehlt von konkreten Hinweisen allerdings jede Spur.

© Warner Bros. Wann kehrt John Constantine zurück?

Womöglich ist dem Produktionsstudio Warner die Idee zu riskant. Aber wenn mit dem Hacker-Messias gerade Reeves' populärste Figur wieder aufersteht, ist die Hoffnung auf den höllengeprüften Humanisten mit Trenchcoat und Kippe vielleicht nicht unberechtigt.

Podcast für Keanu-Fans: Wie gut sind die Matrix-Filme gealtert?

Bevor Matrix 4 in die Kinos kommt, haben wir uns die ersten drei Teile noch einmal angeschaut und darüber im Moviepilot-Podcast Streamgestöber gesprochen.

Wir reden natürlich über Keanu Reeves, vergleichen Trinity und Neo mit Sam und Frodo und prüfen, in welchen Bereichen die Filme gut gealtert sind – und in welchen nicht.

Wollt ihr Keanu in Reeves in Constantine 2 sehen?