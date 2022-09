Keanu Reeves ist nicht genug: Constantine 2 wird eine Enttäuschung, wenn 2 geniale Figuren nicht zurückkehren

Constantine 2 kommt und Keanu Reeves ist dabei. Zurückkehren sollen nach dem Willen der DC-Fans aber auch zwei grandiose Figuren aus dem Erstling.

Keanu Reeves soll bald als abgehalfterter DC-Dämonenjäger in Constantine 2 einen neuen Auftritt feiern. Für Constantine -Fans geht allein damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Viele hoffen aber auch auf die Rückkehr zweier ikonischer Figuren aus dem Erstling. Denn Peter Stormare als Teufel und Tilda Swinton

als Gabriel liefern dort die besten Szenen des Films ab.

Constantine 2 muss die Erzfeinde von Keanu Reeves' Figur zurückbringen

Die beiden Schauspielveteranen Stormare (Fargo) und Swinton (Three Thousand Years of Longing) geben in ihren Rollen alles. Nie war der Satan so berauschend schleimig, spitzbubenhaft und animalisch wie Stormares Lucifer im weißen Anzug. Und nie wurde der strahlende Erzengel Gabriel auf so kaltblütig-brutale, herablassende und gleichzeitig kindliche Art dargestellt wie von Swinton. Bei Reddit wird die Rückkehr der Figuren und Darsteller schon jetzt leidenschaftlich herbeigesehnt.

© Warner Bros. Peter Stormare als Teufel und Tilda Swinton als Gabriel in Constantine

Das Aufeinandertreffen der beiden Fieslinge in Constantine ist dementsprechend eine Lieblingsszene vieler Fans. Der Wert beider Figuren beschränkt sich aber nicht auf grandiose Einzelmomente. Die einzigartige Darstellung zweier uralter biblischer Figuren zeigt auch eine unglaubliche kreative Lust am Umgang mit den Vorbildern und der Comic-Vorlage an. Es ist einer der Gründe, warum Constantine weit besser ist als viele andere Adaptionen.

Endlich wird es wahr: Keanu Reeves bettelt seit Jahren um Constantine 2

Ob Constantine 2 Swinton und Stormare zurückbringt, ist noch nicht bekannt. Inhaltlich macht die Rückkehr durchaus Sinn, immerhin handelt es sich bei ihren Figuren um die zentralen Vertreter von Himmel und Hölle. Stormare sprach als erstes Cast-Mitglied schon vor knapp zwei Jahren über Arbeiten an einer Fortsetzung (via Twitter). Es liegt nahe, dass er auf die eine oder andere Weise in das Projekt involviert ist.

Wann kommt der DC-Kracher Constantine 2 mit Keanu Reeves ins Kino?

Wann Constantine im Kino erscheint, steht momentan noch nicht fest. Sowohl Keanu Reeves wie Regisseur Francis Lawrence (Die Tribute von Panem) haben zur Zeit alle Hände voll zu tun. Wir halten eine Veröffentlichung Ende 2023 bis Mitte 2024 für realistisch.

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wünscht ihr euch eine Rückkehr von Swinton und Stormare in Constantine 2?