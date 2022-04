Keanu Reeves-Rückkehr mit Verspätung: Jetzt ist ein erstes John Wick 4-Poster aufgetaucht

Mit fast einem Jahr Abstand zum John Wick 4-Kinostart gibt es das erste Poster mit Keanu Reeves. Einige Fans vermuten, dass mehr dahinter steckt.

Keanu Reeves-Fans müssen viel Geduld beweisen. Bis er als Auftragskiller in John Wick: Kapitel 4 die Leinwand zieren wird, vergeht noch eine Menge Zeit. Zumindest auf einem Plakat ist er jetzt zu sehen. Und eine Sache daran macht stutzig.

Folgen auf das erste Keanu Reeves-Poster bald noch mehr John Wick 4-Enthüllungen?

Das Poster wurde im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas präsentiert.

Darauf zu sehen ist Keanu Reeves in klassischer Pose und der typischen Neon-Beleuchtung des Franchises. Anders als John Wick: Kapitel 3 ("Parabellum") trägt Teil Vier auf dem Poster keinen Zusatztitel im Original. Ein John Wick 4-Leak teaste zuvor den Namen John Wick 4: Hagakure an.



Auf den Samurai-Kontext des unbestätigten Titels weisen auf dem Plakat allenfalls die Kirschblüten hin. Mit etwa 11 Monaten bis zum Kinostart wird Fans außerdem der Zeitpunkt der Poster-Enthüllung stutzig machen. Einige vermuten, dass auf der CinemaCon auch der erste Teaser veröffentlicht wird.

Wann kommt der Action-Kracher John Wick 4 mit Keanu Reeves in die Kinos?

Die Idee scheint indes fraglich. Klassischerweise werden Blockbuster-Trailer mit geringerem Abstand zum Kinostart veröffentlicht, um das so generierte Interesse direkt nutzbar zu machen. John Wick 4 kommt aber leider erst am 23. März 2023 in die deutschen Kinos.



