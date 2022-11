Netflix will den Erfolg von Dahmer weiter strecken. Weil aber die Dahmer-Geschichte auserzählt ist, musste sich der Streamingdienst eine Alternative überlegen. Das ist das Ergebnis.

Die erfolgreichste Netflix-Serie des Jahres geht weiter. Dahmer - Monster, die Serie über den Mörder Jeffrey Dahmer, brach im Frühherbst dieses Jahres fast alle Rekorde bei dem Streamingdienst. Und wenn Empörung sich statistisch messen ließe, wären wahrscheinlich auch hier ein paar Bestmarken gefallen. Kritik hin oder her: Netflix will mehr von Dahmer. Oder zumindest mehr Serien wie Dahmer. (Lest hier mehr über die Kritik an der Netflix-Serie Dahmer nach)

Netflix macht Dahmer zu einer Anthologie-Serie mit mindestens 3 Staffeln

Zwei neue Staffeln von "Monster" hat Netflix bestellt. Was bedeutet das jetzt? Also, der Fall Dahmer wurde mit der 1. Staffel natürlich abgeschlossen. Netflix führt nun gemeinsam mit Dahmer-Schöpfer Ryan Murphy das True Crime-Konzept der Serie weiter. Dem Hollywood Reporter zufolge sollen die Staffeln die "Geschichten anderer monströser Figuren" beleuchten, die "Auswirkungen auf die Gesellschaft hatten".

Evan Peters werdet ihr in der Rolle des Serienmörders entsprechend nicht wiedersehen. Netflix und Murphy könnten sich stattdessen Serienmördern wie Ted Bundy oder Charles Manson widmen. Möglich erscheint aber auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Amoklauf von Columbine oder anderen schockierenden Taten der (amerikanischen) Gewaltgeschichte.

Der Ausdruck "Monströse Figuren" lässt sich weit auslegen. Vorbilder für die Monster-Anthologie sollen Murphys berühmte Anthologie-Serien American Crime Story und American Horror Story sein. Erstere behandelte in der Vergangenheit bereits die Taten des Serienmörders Andrew Cunanan.

Wann kommen die neuen Folgen von Monster?

Einen Termin für die 2 Monster-Staffeln gibt es noch nicht, generell sind bis auf die Verlängerung an sich kaum Details bekannt. Mindestens ein Jahr werdet ihr warten müssen. Bis dahin könnt ihr euch diese 7 anderen richtig guten Serien-Killer-Serien bei Netflix und Co. anschauen.

