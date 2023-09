Keiner hat an dieses Fantasy-Abenteuer geglaubt, jetzt ist es die beste Netflix-Serie des Jahres

Der momentan größte Fantasy-Kracher auf Netflix war in der Produktion großem Druck und Spott ausgesetzt. Jetzt entpuppt sie sich als die beste Serie des Streamers für 2023.

Netflix-Hit One Piece stößt Fantasy-Action vom Thron

One Piece ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Zu Beginn der Produktion bombardiert mit Wut und Spott von Fans, die eine weitere gesichtslose Anime-Adaption fürchteten, wird die Fantasy-Serie gerade mit Begeisterung regelrecht überschüttet. Das gilt auch für Moviepilot:

In unserer Rangliste der besten Netflix-Serien 2023 belegt One Piece jetzt Platz eins und hat den bisherigen Spitzenreiter Lockwood & Co damit verdrängt. Unter den besten Serien 2023 für alle Streaming-Anbieter seht die Anime-Adaption bereits auf Platz zwei.

Das Meinungsbild zur Netflix-Serie sah vor kurzem noch deutlich anders aus. Immer wieder zeigten Fans tiefe Abneigung gegenüber neuen One Piece-Bildern. Nach Adaptionen wie Death Note oder Cowboy Bebop hatten viele berechtigte Angst vor einer Verunglimpfung ihrer Lieblingsserie.

Mit der Veröffentlichung änderte sich diese Einstellung schlagartig. Neben Moviepilot sprechen auch die positiven Zuschauer:innen-Bewertungen auf IMDb oder Rotten Tomatoes Bände über das neu gewonnene Vertrauen der Community.

Wann kommt One Piece Staffel 2?

Bis Fans allerdings mit Nachschub rechnen können, wird es eine Weile dauern. Netflix hat eine Fortsetzung bisher nicht bestätigt. Sollte eine zweite Staffel 2 kommen, gehen wir von einer Veröffentlichung ab Mitte 2025 aus.

Podcast für One Piece-Fans: Die deutsche Ruffy-Stimme im Interview zur Netflix-Serie

Die One Piece-Serie von Netflix bricht den Fluch der schlechten Anime-Verfilmungen. Ein Highlight des schrillen Piraten-Abenteuers ist die Rückkehr der bekannten deutschen Anime-Stimmen. Warum das die richtige Entscheidung war, erklärt uns Monkey D. Ruffy im Podcast-Gespräch persönlich.

Seit über 20 Jahren leiht Snychonsprecher Daniel Schlauch dem Strohhut-Piraten Ruffy seine Stimme. Im Podcast spricht er mit uns über seine Arbeit an der Netflix-Adaption und verrät, warum er den Job beinahe abgesagt hätte. Zudem diskutieren wir über unsere Highlights aus Netflix’ One Piece.