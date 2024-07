Keira Knightley fühlte sich in Fluch der Karibik so eingeengt, dass sie 2 Jahre keine Filme drehte

Keira Knightley wurde mit Fluch der Karibik in jungen Jahren sehr berühmt. Am Set des Fantasy-Abenteuers fühlte sie sich aber alles andere als wohl – und hat sich danach nur noch ganz bestimmte Filme ausgesucht.

Mit 17 Jahren drehte Keira Knightley den ersten Teil der Fluch der Karibik-Reihe, wodurch sie zum weltweiten Star wurde. Im Anschluss begann eine Zeit voller harter Arbeit: Sie musste sie sich von ihren schlechten Erfahrungen beim Fluch der Karibik-Dreh befreien.

In Fluch der Karibik war die junge Keira Knightley das Objekt der Begierde

Ein Jahr vor Fluch der Karibik spielte Keira Knightley in Kick it like Beckham eine leidenschaftliche Fußballerin, die wenig auf weibliche Klischees gibt. Als Elisabeth Swan musste die damalige Teenagerin ihre Weiblichkeit schon eher zum Einsatz bringen. In einem Interview mit Harpers Bazaar erzählte sie vergangenes Jahr von ihren Erfahrungen:

Es war interessant, als echt jungenhaftes Mädchen angefangen zu haben und dann als das genaue Gegenteil dargestellt zu werden.

In Fluch der Karibik ist sie die Frau, um die gekämpft wird. Gleich zwei Männer, (gespielt vom acht Jahre älteren Orlando Bloom und einem 22 Jahre älteren Johnny Depp) wollen Elizabeth Swan für sich gewinnen.

Disney Orlando Bloom und Keira Knightley in Fluch der Karibik

Gleichzeitig wird sie von dem schurkischen Piraten Barbossa entführt:

Sie war das Objekt der Begierde von allen. Nicht, dass sie nicht eine Menge Kampfgeist in sich hätte. [...] Ich fühlte mich sehr eingeengt. Ich fühlte mich sehr festgefahren.

Obwohl Elisabeth im Film als starke Figur dargestellt wird, fühlte sich Keira Knightley offenbar nicht ganz wohl in der Rolle.

Keira Knightley musste nach der Fluch der Karibik-Reihe 2 Jahre Pause machen

Nach dem Dreh von Teil 2 und 3 der Pirat:innen-Reihe verabschiedete sie sich von Fluch der Karibik. Sie kann heute zwar nicht genau sagen, weshalb sie sich so fühlte, tat damals aber alles dafür, um aus der Einengung herauszukommen. Aktuell ist Fluch der Karibik 6 in Entwicklung, aber (soweit wir wissen) erneut ohne Keira Knightley.

Disney Johnny Depp und Keira Knightley in Fluch der Karibik

Im Anschluss an die Drehs litt sie unter Burnout und musste zwei Jahre lang pausieren. Danach folgten vor allem Filme mit nuancierten Rollen wie Abbitte, Alles, was wir geben mussten und Eine dunkle Begierde. Knightley wollte mit jeder neuen Rolle versuchen, als Schauspielerin zu wachsen. Daher finden sich nach Fluch der Karibik auch keine großen Familien-Blockbuster mehr in ihrer Filmografie.

Ihre damalige Arbeitsweise während und nach Fluch der Karibik hatte jedoch einen Preis:

Ich war unglaublich hart zu mir selbst. Ich war nie gut genug.

Mittlerweile blickt sie ehrfürchtig auf ihr 22-jähriges Ich zurück. Darauf, wie hart sie gearbeitet hat und wie ambitioniert sie war. Da sie 2017 im Rahmen eines Gastauftritts in Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache mitgewirkt hat, scheint sie aber auch mit Elisabeth Swan ihren Frieden gefunden zu haben. Noch einmal möchte sie aber nicht zum Fluch der Karibik zurückkehren.