Kevin Costner hat jetzt ausgesprochen, wovor sich Yellowstone-Fans am meisten gefürchtet haben

Kehrt Kevin Costner doch noch in der 5. Staffel von Yellowstone zurück? In einer Videobotschaft an seine Fans erklärt der Western-Star die Lage und zieht endgültig einen Schlussstrich.

Dank Yellowstone erlebte Kevin Costner in den vergangenen Jahren eine Renaissance. Doch dann kündigte der Hollywood-Star an, der Serie den Rücken zu kehren. Der Grund: Er wollte sein eigenes Western-Epos ins Kino bringen, namentlich Horizon. Trotzdem wurde in den vergangenen Wochen seine Rückkehr im Finale spekuliert.

Taucht Costner zum Abschluss nochmal als John Dutton im Yellowstone-Universum auf? Obwohl der Schauspieler mehrmals seine Bereitschaft signalisierte, für einen letzten Auftritt in den von Taylor Sheridan geschaffenen Serien-Überflieger zurückzukehren, sieht es nun so aus, als würde dieser Fan-Traum niemals in Erfüllung gehen.

Kevin Costner erteilt Yellowstone-Rückkehr endgültige Absage, doch sein nächstes Western-Epos steht schon vor der Tür

Die traurige Nachricht kommt von Costner höchstpersönlich. Kurz vor dem Kinostart des ersten Teils der Horizon-Saga richtet er sich in einem kurzen Video mit folgenden Worten an seine Fans:

Ich wollte mich einfach nur melden und euch mitteilen, dass ich nach diesen langen anderthalb Jahren Arbeit an Horizon und all den Dingen, die damit verbunden sind, und dem Nachdenken über Yellowstone, diese beliebte Serie, die ich liebe und von der ich weiß, dass ihr sie liebt, nicht in der Lage sein werde, sie fortzusetzen mit Staffel 5B oder irgendwann in der Zukunf.

Weiter erklärt Costner:

[Yellowstone] war etwas, das mich wirklich verändert hat. Ich habe [die Serie] geliebt, und ich weiß, dass ihr sie geliebt habt, und ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht zurückkehren werde. Ich liebe die Beziehung, die wir entwickeln konnten, und wir sehen uns im Kino.

Nachdem sich Costner in vergangenen Interviews immer die Hintertür für eine mögliche Yellowstone-Rückkehr offengelassen hat, fühlt sich diese direkte Ansprache an seine Fans im Video so an, als würde er endgültig mit diesem Kapitel abschließen. Sein Fokus liegt jetzt ganz auf der Umsetzung der verbleibenden Horizon-Filme.

Wann startet Horizon im Kino und Yellowstone im TV?

Der erste Horizon-Film kommt in Deutschland amins Kino, dicht gefolgt von Teil 2, der amauf der großen Leinwand eintrifft. Die Dreharbeiten zu Teil 3 haben bereits angefangen. Darüber hinaus plant Costner auch Teil 4. Konkrete Startdaten für die Fortsetzungen existieren allerdings noch nicht. Die zweite Hälfte der 5. Staffel von Yellowstone startet derweil amin den USA.

