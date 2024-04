Kevin Costner träumt davon, dass Menschen seinen epischen Yellowstone-Ersatz 12 Stunden am Stück schauen

Kevin Costner steht aktuell mit seiner epischen Western-Reihe Horizon in den Startlöchern. Für das Kinoerlebnis hat der Schauspieler besondere Vorstellungen.

Kevin Costners Beteiligung an dem Western-Erfolg Yellowstone nähert sich dem Ende, unter anderem damit er sein eigenes riesiges Genre-Epos Horizon auf die Beine stellen kann. Die ersten beiden Teile erwarten uns schon dieses Jahr im Kino. Der Regisseur und Schauspieler bewarb sein Western-Epos kürzlich auf der CinemaCon in Las Vegas und erklärte dabei, wie er sich die Seherfahrung des Kinoerlebnisses vorstellt.

Kevin Costner will alle 4 Horizon-Filme am Stück ins Kino bringen

So ist Kevin Costners Horizon-Reihe in zwei jeweils zweiteiligen Filmen angelegt. Während uns der erste Zweiteiler noch diesen Sommer und Herbst im Kino erreicht, plant Costner laut The Hollywood Reporter bereits jetzt die nächsten beiden Horizon-Filme. Für deren Kinostart in wenigen Jahren wünscht er sich ein geballtes Schauerlebnis mit allen vier Horizon-Filmen:

Vielleicht werden die Filme in eineinhalb oder zwei Jahren für 12 Stunden [ins Kino] kommen.

Die Drehbücher für Teil 3 und 4 sollen bereits fertig sein. Ob diese tatsächlich umgesetzt werden, hänge jedoch vom Erfolg der ersten beiden Filme auf der großen Leinwand ab. Mit einem Budget von rund 100 Millionen US-Dollar, in das Costner auch privat investierte, stellt das Western-Epos für Warner Bros. ein finanzielles Risiko dar, welches sich im Kino erst einmal beweisen müsse.

Seht hier den deutschen Teaser von Horizon:

Horizon - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Horizon: Für Kevin Costner ein Herzensprojekt

Weiterhin erklärte der Schauspieler und Filmemacher auf der CinemaCon, dass die Geschichte des alten amerikanischen Westens von Ambivalenz durchzogen sei:

Wenn ich an das Versprechen von Amerika denke, das einem gegeben wurde, wenn man dorthin konnte. Wenn man stark genug war, wenn man gemein genug war, wenn man einfallsreich genug war, wenn man genug Glück hatte, dann konnte man sich alles, was man wollte, in Amerika nehmen.

Dieses Versprechen hat bedeutet, dass wir auf einer ganzen Bevölkerungsgruppe herumtrampeln, die hier schon tausende von Jahren gelebt hat. Aber das ist, was in Amerika passiert ist... ich möchte darüber nicht urteilen, denn ich möchte nicht auf die Findigkeit der Leute herabschauen.

Horizon wird die Geschichte der Ausbreitung des amerikanischen Bürgerkriegs und die Besiedlung des amerikanischen Westens thematisieren. Zeitlich sollen die Filme die vier Jahre des Bürgerkiegs von 1861 bis 1865 umfassen. Kevin Costner hat das Drehbuch gemeinsam mit Autor Jon Baird (The Explorers Guild) geschrieben.

Horizon wird am 22. August 2024 in den deutschen Kinos starten. Horizon 2 folgt hierzulande wenige Monate später am 7. November 2024 in den Lichtspielhäusern.

