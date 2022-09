Kick-Ass-Star Chloë Grace Moretz ist zurück: Sci-Fi-Serie von genialem Duo klingt großartig und hat einen ersten Trailer

Nach Westworld bringen Jonathan Nolan und Lisa Joy ihre neue Serie The Peripheral zu Amazon Prime. Der erste Trailer mit Kick-Ass-Star Chloë Grace Moretz verspricht einen Sci-Fi-Kracher.

Nach der 4. Staffel Westworld ist die Zukunft der Sci-Fi-Serie bislang noch unklar. Die beiden Showrunner:innen Jonathan Nolan und Lisa Joy haben aber schon für Genre-Nachschub gesorgt. Die neue Serie der beiden heißt The Peripheral und kommt im Oktober zu Amazon Prime ins Streaming-Abo mit wöchentlichen Folgen.

Ihr könnt jetzt einen ersten Trailer zu der Sci-Fi-Serie mit Kick-Ass-Star Chloë Grace Moretz oben im Artikelbild-Player schauen.

The Peripheral-Trailer verspricht bildgewaltigen Sci-Fi-Kracher

In der Serie des Westworld-Duos spielt Chloe Grace Moretz die Hauptrolle Flynne Fisher, die sich neben ihrer schwierigen Familiengeschichte ein eigenes Leben aufbauen will. Eines Tages bekommt sie von ihrem Bruder (Jack Reynor ) ein neues Gerät vorgeführt, das sie aus der Realität in eine merkwürdige Welt reißt. Bald realisiert Flynne, dass sie in der dystopischen Zukunft gelandet ist und dieses düstere Schicksal verhindern muss.

Die Romanvorlage zu The Peripheral stammt von William Gibson. Der Sci-Fi-Autor gilt als Begründer des Subgenres Cyberpunk. The Peripheral startet am 21. Oktober bei Amazon Prime. Jede Woche erscheint dann eine Folge der insgesamt acht Episoden umfassenden Sci-Fi-Serie.

