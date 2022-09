Meisterregisseur schickt Anne Hathaway ins Oscar-Rennen: Erster Trailer zu Armageddon Time

In Cannes hat Armageddon Time, der neue Film von James Gray, seine Premiere gefeiert. Mit dem ersten Trailer kündigt sich nun der Kinostart des stargespickten Coming-of-Age-Dramas an.

Zuletzt entführte James Gray in die unendlichen Weiten des Weltraums: Ad Astra – Zu den Sternen war ein atemberaubender Science-Fiction-Film, der mit jedem Bild größer wurde. Nach dem Blockbuster-Ausflug folgt nun ein intimes Drama. Mit Armageddon Time kehrt Gray an den Ort zurück, der ihn am meisten beschäftigt: New York.

Von The Yards über Two Lovers bis hin zu The Immigrant: Gray erforscht in seinen Filmen am liebsten die Hinterhöfe der Metropole. Im Zuge von Armageddon Time verschlägt es ihn ins New York der 1980er Jahre. Hier erzählt der Regisseur und Drehbuchautor eine Coming-of-Age-Geschichte, die von seinem Leben inspiriert wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu Armageddon Time schauen:

Armageddon Time - Trailer (English) HD

Armageddon Time feierte dieses Jahr in Cannes seine Weltpremiere. Jetzt gibt es endlich einen ersten Trailer, der uns das Projekt nähervorstellt und den Fokus auf das tolle Ensemble legt: Anne Hathaway, Jeremy Strong und Anthony Hopkins geben sich die Klinke in die Hand, während Michael Banks Repeta in die Rolle des Jungen Paul Graff schlüpft, um den sich die Geschichte in erster Linie dreht.

© Universal Armageddon Time

Armageddon Time wurde von der Kritik in Venedig überwiegend positiv aufgenommen und dürfte einige Chancen bei der nächsten Oscarverleihung haben, besonders im Hinblick auf die Schauspielriege. Dementsprechend hat der Film in den USA einen Oktober-Start bekommen, der ihn gut für die bevorstehende Award-Saison positioniert. Hierzulande erscheint Armageddon Time am 24. November 2022 im Kino.

Werdet ihr euch Armageddon Time im Kino anschauen?