Kinofilme streamen: Amazon & Co. zeigen jetzt schon Bloodshot und mehr

Den Actionfilm Bloodshot mit Vin Diesel könnt ihr trotz Corona jetzt schon sehen: per Stream. Amazon Prime Video und weitere VoD-Anbieter machen es möglich.

Wegen der Corona-Krise bleiben die Kinosäle in Deutschland und großen Teilen der Welt leer. Filmfans stürzen sich jetzt auf die Kataloge der Streamingdienste Netflix und Amazon, arbeiten Watch-Listen ab, auch dem DVD-Regal kommt wieder mehr Bedeutung zu. Doch auf aktuelle Kinofilme müssen wir nicht gänzlich verzichten.

Um sie nicht vollkommen den Rädern der Krise zu überlassen, veröffentlichen viele Verleiher ihre Filme bei größeren Streamingdiensten und VoD-Anbietern wie Google Play und Amazon Prime Video.

Bloodshot mit Vin Diesel und mehr: Kinofilme mit frühem Stream-Start

Bisher betrifft das vor allem größere Starts, die kurz vor oder während des Ausbruchs des Coronavirus in die Kinos kamen, also zum ungünstigsten Zeitpunkt. Die Verleiher betreiben Schadensbegrenzung und retten, was zu retten ist. Das prominenteste Beispiel ist derzeit der Blockbuster Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, der zumindest in den USA schon als Stream veröffentlicht wurde, nur wenige Wochen nach dem Kinostart.

In Deutschland laufen aktuell drei Filme, für die eigentlich ein Kinostart vorgesehen war, bereits als Stream etwa bei Amazon. Womöglich entschließen sich in den kommenden Monaten weitere Verleiher für diesen Schritt. Den Artikel halten wir deshalb auf dem aktuellen Stand.

Bei Amazon und Co.: Alle neuen Kinofilme im Stream

Der Unsichtbare



Kinostart: 27. Februar 2020

VoD-Start: 23. März 2020

Anbieter: Amazon Prime Video, Sky On Demand

Preis: 17.99 Euro

Emma



Kinostart: 5. März 2020

VoD-Start: 23. März 2020

Anbieter: Amazon Prime Video, Google Play, Sky On Demand

Preis: 17.99 Euro

Bloodshot

Kinostart: 5. März 2020

VoD-Start: 27. März 2020

Anbieter: Amazon Prime Video, Google Play, Sky On Demand

Preis: 16.99 Euro (13,99 in SD-Qualität)

Trolls World Tour



Ursprünglicher Kinostart: 23. April 2020

VoD-Start: 23. April 2020

Anbieter: Sky On Demand, Amazon Prime Video und Google Play folgen womöglich später

Preis: unbekannt

Auch Wonder Woman, James Bond und Black Widow verschoben

Eine Stream-Auswertung steht auch für den Tom Hanks-Film Der wunderbare Mr. Rogers im Raum, der hierzulande wohl nicht wie ursprünglich geplant in die Kinos kommen wird. Womöglich entscheiden sich noch weitere Verleiher für eine reine Stream-Veröffentlichung, wenn sich herausstellt, dass der Terminkalender in der zweiten Hälfte des Jahres zu eng wird.



Denn wenn sich ab August die verschobenen Blockbuster Black Widow, Wonder Woman 1984 und James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben um die besten Plätze balgen, werden darunter vor allem kleine und mittelständische Produktionen leiden.

