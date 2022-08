Netflix-Hit Kleo: Die Besetzung um Jella Haase und Babylon Berlin-Stars im Überblick

Im Netflix-Hit Kleo tummeln sich neben Jella Haase noch viele weitere Stars, unter anderem bekannt aus Babylon Berlin bekannt sind. Hier findet ihr die wichtigsten Darsteller:innen.

Die knallbunte Action-Serie Kleo um den Rachefeldzug einer Ex-Stasi-Agentin (Jella Haase) hat sich auf Netflix zum Hit entwickelt. Nicht zuletzt dank dem geballten Talent vor der Kamera. Neben Haase sind unter anderem Stars aus Babylon Berlin und Die Känguru-Verschwörung dabei. Wir haben die wichtigsten Rollen mit ihren Darsteller:innen aufgelistet.

Besetzung von Kleo auf Netflix: Jella Haase spielt Kleo Straub

© Netflix Jella Haase als Kleo Straub

Allen voran geht dabei Haase selbst, die als überzeugte Sozialistin Kleo Straub für die DDR Auftragsmorde erledigt. Als sie unvermittelt ins Gefängnis geworfen wird und dabei ihr ungeborenes Kind verliert, sinnt sie auf blutige Rache. Als eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen der letzten fünf Jahre wird Haase vielen ein Begriff sein. Neben den Fack ju Göhte-Filmen war sie zuletzt etwa im grandiosen Drama-Remake Berlin Alexanderplatz im Kino zu sehen.

Besetzung von Kleo auf Netflix: Dimitrij Schaad spielt Sven Petzold

© Netflix Dimitrij Schaad als Sven Petzold

Kleo auf den Fersen ist Polizist Sven (Dimitrij Schaad), der ihren letzten Auftragsmord beobachtet hat. Als die Killerin wieder auftaucht, will er mit ihrer Verhaftung seine Karriere aufpolieren. Schaad ist gerade als Hauptfigur Marc-Uwe Kling in Die Känguru-Verschwörung im Kino zu sehen. Serien-Fans werden ihn unter anderem auch als Fyodor aus Killing Eve kennen.

Besetzung von Kleo auf Netflix: Julius Feldmaier spielt Thilo

© Netflix Julius Feldmaier als Thilo

Für reichlich absurde Momente auf Kleos Rachetrip sorgt dabei ihr Mitbewohner Thilo (Julius Feldmeier), der als westdeutscher Techno-Fan mit Verschwörungs-Theorien und einem ausgeprägten Hang zu Party-Drogen jongliert. Der Schauspieler ist kein Fremder historischer deutscher Stoffe. So war er etwa als Otto/Horst Kessler in Babylon Berlin und Eugen Strelitz in Das Boot zu sehen.



Manifest Staffel 4: Startdatum und erster Trailer zur Netflix-Serie

Besetzung von Kleo auf Netflix: Jürgen Heinrich spielt Otto Straub

© Netflix Kleo (Haase) und Otto Straub (Jürgen Heinrich)

Besonders schmerzhaft ist für Kleo die Rolle, die ihr Großvater und Ausbilder Otto (Jürgen Heinrich) in ihrer Verhaftung gespielt hat. Heinrich ist mit einer Karriere von 60 Jahren ein Veteran des deutschen Films. Als DDR-Bürger wurde er 1985 aufgrund seiner kritischen Haltung in die BRD ausgewiesen (via Der Westen ). In den folgenden Jahren spielte er unter anderem in Wim Wenders' Meisterwerk Der Himmel über Berlin mit.

Besetzung von Kleo auf Netflix: Vladimir Burlakov spielt Andi Wolf

© Netflix Vladimir Burlakov als Andi Wolf

Nach ihrer erniedrigenden und brutalen Haft versucht Kleo neben ihren Rachegelüsten auch, ihr Leben zu rekonstruieren. Dabei trifft sie auch auf ihren Ex-Freund Andri (Vladimir Burlakov), der mittlerweile eine Familie gegründet hat. Dank seiner Rolle als Thomas Posimski in der TV-Serie Deutschland ist auch ihm die innerdeutsche Thematik nicht neu. Sein TV-Debüt gab er hierzulande in der gefeierten Krimi-Serie Im Angesicht des Verbrechens.

Besetzung von Kleo auf Netflix: Vincent Redetzki spielt Uwe Mittig

© Netflix Vincent Redetzki als Uwe Mittig

Die Stasi will sich Kleos Vergeltungsaktion nicht schutzlos aussetzen. Darum setzt sie Killer Uwe (Vincent Redetzki) auf sie an, der sich neben seiner moralischen Freigeistigkeit vor allem durch handfeste Wutausbrüche auszeichnet. Redetzki ist neben Auftritten in Krimis wie Polizeiruf 110 unter anderem durch seine Rolle Max aus Sommer vorm Balkon bekannt.

