Knapp 4 Stunden Sci-Fi-Marathon heute im TV: Zuerst harte Roboter-Action und danach kommt die Apokalypse

Eine Tour de Force durchs Sci-Fi-Genre könnt ihr euch heute Abend im TV anschauen. Euch erwarten Roboter, Gangster und vor allem jede Menge Action.

Heute sollten alle Sci-Fi-Fans auf ihre Kosten kommen, wenn sie den TV anschalten. Ein fast genau vier Stunden langer Marathon zeigt zuerst Chappie von Neill Blomkamp und dann The Book of Eli mit Denzel Washington. Beide sind grundverschieden, aber sehr lohnenswert.

Heute im TV: Was passiert in Chappie von Neill Blomkamp?

Ein durchgeknalltes Gangster-Pärchen entführt einen ausrangierten Polizeiroboter und dessen Erfinder. Der hat bei seinem Baby auf Reset gedrückt und ein KI-Experiment gestartet. Mit dem Ergebnis, dass der Roboter die Welt um ihn herum mit kindlicher Neugier wahrnimmt und in jeder Minute dazulernt. Was die beiden Gangster selbstverständlich für ihre Zwecke nutzen.

Darum geht es in The Book of Eli mit Denzel Washington

30 Jahre nach der Apokalypse wird die Welt von blutrünstigen Gangs regiert und Eli (Denzel Washington) steckt mittendrin. Der einsame Wanderer reist quer durch zerstörte Städte und düstere Landschaften, immer Richtung Westen. Im Gepäck hat er ein mysteriöses wie begehrtes Buch, das womöglich mit dem Fortbestand der menschlichen Zivilisation zu tun haben könnte.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu The Book of Eli ansehen:

Book Of Eli - Trailer (Deutsch)

Deshalb lohnen sich The Book of Eli und Chappie heute im TV

Bei Chappie haben wir es zwar mit einem finanziell betrachtet veritablen Flop zu tun, der der Karriere des hochgelobten District 9-Regisseurs einen echten Dämpfer verpasst hat. Nichtsdestotrotz entfaltet der Sci-Fi-Film genau dieselbe, raue Faszination. Technik, Look und Animation sind sowieso über jeden Zweifel erhaben und die beiden Die Antwoord-Künstler:innen Ninja und Yo-landi Vi$$er versprühen ihren ganz eigenen Charme.

The Book of Eli sieht auf den ersten Blick aus wie ein recht klassischer, aber ganz besonders düsterer Endzeit-Streifen. Hier macht ebenfalls vor allem der Look ordentlich was her, aber das ganze Trübsal blasen wird dann doch immer wieder durch überraschend viele kurzweilige und vielfältige Action-Sequenzen unterbrochen. Außerdem bekommen wir es mit Mila Kunis, Allen Hughes und Gary Oldman zu tun.

Wenn ihr Denzel Washington im Kino sehen und noch mehr Action erleben wollt (auch wenn sie hier in ganz anderem Gewand daherkommt), führt demnächst wohl kein Weg an Gladiator 2 vorbei. Der erste Trailer wirkt bereits äußerst vielversprechend und kam bei vielen Fans sehr gut an.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Chappie und The Book of Eli?

Wenn ihr zuerst Chappie und dann The Book of Eli hintereinander weggucken wollt, müsst ihr am heutigen Mittwoch, den 17. Juli um 20:15 Uhr Nitro einschalten. The Book of Eli kommt ab 22:25 Uhr.

Beide Filme gibt es natürlich auch im Online-Stream. Chappie kann beispielsweise bei MagentaTV, Maxdome oder Amazon geschaut werden, The Book of Eli findet ihr auch bei Netflix im Abo.

