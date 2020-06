Johnny Depp als sadistischer Bösewicht: Trailer stellt Grindelwald in den Schatten

In Waiting for the Barbarians schlüpft Johnny Depp in die Rolle eines fiesen Bösewichts. Wir haben den ersten Trailer zum neuen Film von Ciro Guerra für euch.

Bereits in Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen konnten wir Johnny Depp in der Rolle eines angsteinflößenden Bösewichts erleben. Mit seinem nächsten Film schließt er direkt an die unheimliche Darstellung von Gellert Grindelwald an, denn in Waiting for the Barbarians lässt Johnny Depp der sadistischen Ader von Colonel Joll aus J. M. Coetzees gleichnamiger Romanvorlage freien Lauf.

Die Buchvorlage zu Waiting for the Barbarians bei Amazon Zum Deal Deal

Johnny Depp als Bösewicht in Waiting for the Barbarians

Das Ergebnis ist "gruseliger als Grindelwald" - so lautete zumindest unser Fazit von den Filmfestspielen in Venedig, wo der Film letztes Jahr seine Premiere feiert. Nun wurden endlich die ersten bewegten Bilder aus Waiting for the Barbarians veröffentlicht. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen. Neben Johnny Depp sind Mark Rylance und Robert Pattinson zu sehen.

Schaut den Trailer zu Waiting for the Barbarians

Waiting for the Barbarians - Trailer (English) HD

Mark Rylance schlüpft in die Rolle eines namenlosen Magistraten, der für ein fiktives Imperium eine Grenzstadt in der Wüste beaufsichtigt. Alles ist ruhig und friedlich. Doch dann trifft eines Tages Johnny Depps finsterer Colonel Joll ein und foltert einen Nomaden, was zum Auslöser weiterer grausamer Ereignisse wird. Es dauert nicht lange, bis die Grenzen zwischen Zivilisation und Barbarei verschwinden.

Nicht nur aufgrund der tollen Schauspieler solltet ihr Waiting for the Barbarians auf dem Schirm haben. Hinter der Literaturverfilmung steckt Ciro Guerra, der zuletzt mit Der Schamane und die Schlange und Birds of Passage zwei ziemlich spannende Filme in die Kinos gebracht hat und darüber hinaus an der Netflix-Serie Green Frontier beteiligt war. Nachfolgend findet ihr das Poster zu Waiting for the Barbarians.

© Ithaca Pictures/Samuel Goldwyn Films Waiting for the Barbarians

In den USA wird Waiting for the Barbarians am 7. August 2020 direkt als Stream veröffentlicht. Wann und wie der Film nach Deutschland kommt, ist derweil unklar, da sich hierzulande noch kein Verleih gefunden hat, der den Vertrieb übernimmt.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu Waiting for the Barbarians?